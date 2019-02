Les pronos de la semaine : Ce derby à Madrid, c'est pour le Real et Benzema

La grosse cote : Nice accroche Lyon

Nice peut-il mettre fin à la dynamique lyonnaise, matérialisée par sa victoire de prestige face au PSG et sa qualification pour les quarts de finale de Coupe de France ? On peut le penser. Le Gym s’était imposé au Groupama Stadium lors de la phase aller (0-1) et les hommes de Patrick Vieira voudront oublier la cinglante correction infligée par Lille le week-end dernier (4-0). Car les Aiglons peuvent toujours rêver d’Europe face à des Lyonnais qui commenceront à avoir le FC Barcelone dans un coin de la tête. En clair, ça sent bon le nul.

Patrick VieiraGetty Images

Le bon coup : le Real chipe la deuxième place à l’Atlético, chez les Colchoneros

Séparés par deux petits points au classement, le Real Madrid et l’Atlético Madrid s’affrontent dans un choc de Liga qui sent le soufre. Les Colchoneros, très solides chez eux, viennent de vivre deux coups d’arrêts : l’élimination en Coupe du Roi et la vilaine défaite sur la pelouse du Bétis en championnat. Tout le contraire du Real Madrid, qui enchaîne dans toutes les compétitions sous l’impulsion d’un Karim Benzema au sommet de son art et de sa forme. Il y a donc un coup à jouer sur un succès des Merengue qui visent une cinquième victoire de rang en Liga.

Karim Benzema Getty Images

La valeur sûre : Manchester City poursuit face à Chelsea

Si on met de côté son revers à Newcastle, Manchester City a remporté tous ses matches en 2019, toutes compétitions confondues. En face, les Blues n’avancent pas avec autant de certitudes compte tenu de leurs deux défaites sur les trois dernières journées. Sans compter les bruits de couloir qui entourent l’avenir d’Eden Hazard, qui devrait quitter Londres cet été. Tous ces éléments additionnés ne plaident pas en la faveur de Chelsea, d’autant que les Citizens sont en mission et ont toujours l’occasion de conserver leur couronne. Et poussent à penser que City va encore l'emporter.

