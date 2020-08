Les pronos de la semaine : Dix ans après, l'Inter rêve d'un nouveau sacre européen

Romelu Lukaku in Inter-Getafe

L'Inter, dix ans après. Une décennie après son titre en Ligue des champions, le club italien va disputer une nouvelle finale européenne, en Ligue Europa cette fois, face au Séville FC à Cologne. Un sacre serait symbolique pour les Nerazzurri.

Le coup sûr: L’Inter Milan en force

Même privé d’Alexis Sanchez, on voit mal l’Inter Milan, qui reste sur 10 matchs de rang sans défaite, trébucher face au Shakhtar Donetsk. Les derniers champions d’Ukraine, vainqueurs de l’épreuve en 2009, ne sont pourtant pas à prendre à la légère puisqu’ils font encore mieux que les Italiens en terme de série d’invincibilité (11 rencontres).

Mais, portés par une attaque de feu, les Interistes viseront une place en finale et un quatrième sacre en C3 après les victoires de 1991, 1994 et 1998. Même si ce ne sera certainement pas une partie de plaisir, les Nerazzurri devraient donc se qualifier pour la finale où les attendra le FC Séville, tombeur de Manchester United (2-1).

