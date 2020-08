Les pronos de la semaine : Lyon au pied de la montagne

Place aux quarts de finale de Ligue des champions et de Ligue Europa ce week-end. Disputés dans un format particulier, ces derniers proposent déjà des chocs au sommet. Parmi ceux-ci, l'affrontement entre Lyon et Manchester City est, sur le papier, le plus déséquilibré. En revanche, le choc entre les deux monstres que sont le Barça et le Bayern reste incertain même si les Bavarois sont favoris.

Le coup sûr : Manchester City trop fort pour l'OL

Ce samedi, l'OL s'apprête à affronter l'un des plus gros défis européens de son histoire. Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien, l'a dit lui-même, "il n'y a qu'une chance sur un million pour que Lyon remporte la Ligue des champions". Voilà le genre de déclaration qui devrait refroidir les parieurs les plus audacieux. Il est vrai que même si les hommes de Rudi Garcia n'ont aucune pression et qu'ils sont portés par la confiance d'avoir éliminé la Juventus au tour précédent, la marche semble trop haute, cette fois-ci, pour qu'ils puissent faire tomber l'armada des Citizens.

Certes, sur un match et non pas en deux confrontations en aller-retour, l'exploit semble plus à portée du club français. Mais il n'empêche : les Mancuniens sont indéniablement un cran au-dessus. Transcendés par la quête d'un trophée qui est clairement leur objectif mais qui les fuit depuis plusieurs saisons, on ne voit pas comment les hommes de Guardiola pourraient laisser passer l'occasion de se qualifier pour le dernier carré. D’autant qu’ils ne prendront pas leurs adversaires de haut et qu’ils se souviendront qu’à l’automne 2018, Lyon s’était imposé à City (1-2) en phase de poules avant de concéder le nul au retour (2-2). On voit mal les "Skyblues" commettre deux fois la même erreur...

Houssem Aouar Crédit: Getty Images

Le gros coup : Le Barça peut-il profiter du péché d’orgueil du Bayern ?

Il y a quelques saisons encore, le FC Barcelone serait parti favori dans cette confrontation entre géants d'Europe. Mais, sur la forme du moment, il n'y a pas photo, ou presque. Le Bayern est clairement plus fringant que le club catalan. Dépassés par le Real Madrid depuis la reprise post-covid, les Blaugrana ont perdu leur titre en Espagne et n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison. A contrario, le Bayern continue de tout gagner dans son championnat et, porté par un Robert Lewandowski de feu (13 buts en 7 matches), il paraît armé pour remporter une sixième C1.

Reste que, le passé l'a parfois prouvé, le Bayern est parfois victime de son arrogance. Souvent, le club bavarois est apparu trop sûr de lui et a payé cher sa suffisance. Cette fois encore, il semble que l'équipe allemande n'ait toujours pas retenu la leçon et, ces derniers jours, les déclarations un peu condescendantes envers le Barça ont fleuri dans la presse. C'est donc sur une réaction d'orgueil des Catalans que nous pensons qu'il faut miser si l'on aime parier sur des grosses cotes. Même affaibli, même loin de son lustre d'antan, Barcelone reste Barcelone. Et Lionel Messi reste Lionel Messi...

Lionel Messi - FC Barcelone Crédit: Getty Images

Le coup à jouer : Séville-Manchester United, ça s'annonce serré !

Pas simple de dégager un favori, même léger, sur cette affiche. Le FC Séville est le club le plus titré de l'histoire dans cette épreuve (5 victoires) et reste invaincu, toutes compétitions confondues, depuis 19 rencontres ! Le club andalou devrait donc, logiquement, partir avec la plus basse cote. Ce n'est pourtant pas le cas car, en face, se dresse le grand Manchester United. Les Red Devils ont plutôt bien géré la reprise après le restart, et, dans ce duel si indécis, c'est le talent individuel de certains Mancuniens comme Pogba, Rashford, Greenwood ou Bruno Fernandes (meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations) qui nous fait penser que M.U sera au rendez-vous des demi-finales.

