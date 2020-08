Les quarts de finale de la Ligue des champions sont terminés. Mais les deux demi-finales de Ligue Europa arrivent. Ce dimanche, le Manchester United de Paul Pogba défie le Séville FC dans la première demie à Cologne. Un véritable choc digne de la C1.

Le coup à jouer : Séville-Manchester United, ça s'annonce serré !

Pas simple de dégager un favori, même léger, sur cette affiche. Le Séville FC est le club le plus titré de l'histoire dans cette épreuve (5 victoires) et reste invaincu, toutes compétitions confondues, depuis 19 rencontres ! Le club andalou devrait donc, logiquement, partir avec la plus basse cote. Ce n'est pourtant pas le cas car, en face, se dresse le grand Manchester United.

Les Red Devils ont plutôt bien géré la reprise après le restart, et, dans ce duel si indécis, c'est le talent individuel de certains Mancuniens comme Pogba, Rashford, Greenwood ou Bruno Fernandes (meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations) qui nous fait penser que M.U sera au rendez-vous des demi-finales.

Lucas Ocampos célèbre son but face à Wolverhampton en quart de finale de la Ligue Europa Crédit: Getty Images

