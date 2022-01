La Juve toujours sur les traces d'Icardi...

Pour pallier la longue absence de Federico Chiesa, victime d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou, la Juventus Turin s'active sur le mercato. Selon la presse italienne, la Vieille Dame pourrait toutefois recruter un joueur au profil différent de l'international italien. Ainsi, Mauro Icardi est toujours une piste selon les informations de La Stampa. D'autres médias transalpins confirment cette possibilité. Mais encore faudra-t-il convaincre le PSG...

Notre avis : Pour Icardi, la Juve proposera (au maximum) un prêt avec obligation d'achat. Probablement pas de quoi convaincre Paris.

... et prête à embêter l'OL

Sky Italia rapporte que la Juventus serait sur le point de perturber le mercato hivernal de l'OL. D'abord en s'immisçant dans le dossier Sardar Azmoun : les Bianconeri songeraient à faire une offre pour l'attaquant iranien du Zénith Saint-Petersbourg. Les Lyonnais ont déjà proposé 4M€ pour le joueur au club russe, la Juve pourrait augmenter la mise. Autre piste suivie par la Vieille Dame pour renforcer son entrejeu, celle de Bruno Guimaraes. Sky Italia précise quand même qu'il va falloir dégraisser à Turin avant d'imaginer pouvoir accueillir le Brésilien.

Notre avis : Déjà que le dossier Azmoun était compliqué pour l'OL...

Bakambu à l'OM, transfert imminent

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Beijing Guoan, Cédric Bakambu (30 ans) pourrait bien rebondir à l'Olympique de Marseille. Selon L'Equipe et Fabrizio Romano l'international congolais et le club phocéen se seraient même mis d'accord sur un contrat de deux ans et demi, l'officialisation pourrait bien ne pas tarder. Les olympiens ont doublé tous les autres clubs européens qui s'étaient déclarés intéressés par le profil de l'ancien de Villarreal.

Notre avis : Ce serait une grosse surprise. Quid de Milik ?

Vlahovic, potentielle opération à 179M€

Selon le Daily Mail, un transfert autour de 70M€ se préparerait pour Dusan Vlahovic (21 ans) à Arsenal. Ce à quoi il faudra ajouter les prétentions salariales du Serbe : 17M€ bruts par saison sur cinq ans, en plus d’un chèque de 18M€ pour ses représentants. Pas de quoi effrayer les Gunners qui semblent déterminés à signer l'attaquant de la Viola.

Notre avis : Beaucoup d'argent pour un attaquant qui aurait exprimé sa réticence à signer chez les Gunners.

Newcastle refroidi par Badiashile

L'Equipe rapporte que plusieurs réunions se sont tenues le week-end dernier entre les représentants de Newcastle et Monaco pour négocier le transfert de Benoit Badiashile. Le hic ? Le défenseur monégasque s'est blessé lors de la rencontre face à Nantes dimanche (0-0). Il sera éloigné des terrain jusqu'au mois de mars. Une offre de 40M€ avait été formulée par les Magpies, plus que pressés de composer une nouvelle défense. Pas certain qu'elle soit maintenue car les nouveaux riches de Newcastle veulent des joueurs opérationnels tout de suite pour s'échapper de la 19e place, synonyme de relégation.

Notre avis : C'était l'occasion de vendre un défenseur largement au-dessus de sa valeur sur le marché.

Oliveira à la Roma, ça brûle

C'est en tout cas ce qu'indiquent les informations de la Gazzetta dello Sport. Le média italien assure que Porto et le club de la Louve seraient tombés d'accord pour un prêt payant d'un million d'euros, assorti d'une option d'achat de 10M€ (hors bonus). Le milieu de terrain pourrait rejoindre l'Italie très prochainement.

Notre avis : Tenter de retrouver Oliveira en pleine forme pour 10M€, c'est un beau pari.

Sergio Oliveira Crédit: Getty Images

Leipzig en pince pour Cho

Le tout jeune attaquant d'Angers (17 ans) Mohamed Ali Cho aurait tapé dans l'œil de Leipzig d'après

L'Equipe

. Un vrai coup de cœur puisque les Allemands seraient prêts à mettre entre 20 et 25M€ pour le signer. Seulement, le SCO en demande plus. Saïd Chabane, le président du club, avait fixé son prix à 40M€ dans une interview donnée à

Ouest France

.

Notre avis : Peut-être un peu tôt pour partir à l'étranger pour Ali Cho.

Villarreal a un plan pour Danjuma

Le Sous-marin jaune ne compte pas laisser partir sa pépite si facilement. On a appris ces derniers jours que Liverpool et Newcastle étaient intéressés et prêts à sortir les gros chèques pour Arnaut Danjuma. Seulement, Unai Emery aimerait le conserver jusqu’à la fin de la saison selon Marca. Un coup double puisque le club pourra compter sur lui pour les matches à venir et sa valeur pourrait encore augmenter s’il performe.

Notre avis : Villarreal est performant ces derniers temps, ça pourrait être une bonne idée.

Chelsea pousse pour Emerson

Confronté à des blessures dans son couloir gauche, Chelsea souhaiterait interrompre le prêt d'Emerson Palmieri à l'OL, comme confirmé par Thomas Tuchel ces derniers jours. Selon Fabrizio Romano, journaliste Sky Italia, les Blues auraient même proposé 4 millions d'euros aux Gones pour faire revenir l'international italien. Mais pas certain que l'OL n'accepte cette proposition.

Notre avis : Le Bayern a été convaincu par les dernières performances de Coman, qui voit ses exigences salariales acceptées.

Ekitike est courtisé

Et Reims en est bien conscient. Le club champenois aurait réclamé 36M€ pour son attaquant de 19 ans aux clubs de Premier League qui ont tenté une approche. Un montant révélé par Sky Sports qui pourrait bien ne pas freiner Newcastle, dont les moyens sont désormais presque illimités depuis le rachat par le fonds souverain saoudien.

Notre avis : De quoi ravir les trésoriers du Stade de Reims.

Brozovic, prolongation actée

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic et l'Inter Milan ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. L'international croate touchera un salaire de 6 millions d'euros + 1 de bonus. L'officialisation devrait intervenir en fin de semaine.

Notre avis : "Epic Brozo" est un joueur indispensable à l'Inter. Prolongation méritée et logique.

Simone Inzaghi et Marcelo Brozovic (Inter Milan) Crédit: Getty Images

