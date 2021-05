France, Skoblar taille 44

Le record de France tient depuis 50 ans, gravé par le Croate de l'Olympique de Marseille Josip Skoblar en 1970-1971, avec 44 buts, sans tirer un seul penalty. L'"Aigle Dalmate" savait tout faire, marquer du droit, du gauche ou de la tête. Contre Nice (4-0), sa frappe troue même le petit-filet de la cage de Charly Marchetti!

Son duo avec le Suédois Roger Magnusson fit merveille. Champion cette année-là, l'OM réussit le doublé en 1972, et Skoblar encore meilleur buteur (30 buts), comme en 1973 (26 buts). Ce record semble intouchable et a seulement été approché par Zlatan Ibrahimovic (Paris SG) en 2015-2016 avec 38 buts.

Salif Keita et Josip Skoblar, respectivement Soulier d'argent et d'or en 1970-71, reçoivent leur trophée.

Espagne, le 50 de Messi

La fabuleuse saison 2011-2012 de Liga de Lionel Messi est encore dans toutes les mémoires avec 50 buts marqués en Liga. Dès la 30e journée, il bat le précédent record du nombre du Brésilien Ronaldo, qui en avait marqué 34 en 1996-1997 sous le même maillot.

Pour donner plus de lustre encore à ce fabuleux record, la "Pulga" termine "Pichichi" (meilleur buteur) devant son grand rival Cristiano Ronaldo, qui en a marqué 46 ! Messi conclut par un quadruplé face au rival voisin, l'Espanyol Barcelone (4-0) à une journée de la fin de la Liga.

Italie, Higuain et Immobile, 36 chandelles

Higuain a frappé un grand coup avec 36 buts pour Naples lors de la saison 2015-16, effaçant un record vieux de plus de 65 ans, celui du Suédois Gunnar Nordhal avec Milan (35 en 1950). "Pipita" n'a jamais disputé plus de deux matches de suite sans marquer lors de cette saison prolifique, signant une performance d'autant plus remarquable qu'il avait été freiné en fin de saison par une suspension de trois matches.

La saison dernière, l'attaquant de la Lazio Rome Ciro Immobile a égalé ce record, avec toutefois une proportion non-négligeable de penalties (14 sur 36, contre 3 seulement pour Higuain). Avec ces buts, qui lui avaient permis d'être meilleur buteur de Serie A pour la troisième fois (après 2014 avec le Torino et 2018 avec la Lazio, ex æquo avec Mauro Icardi, de l'Inter Milan), cet homme de surface avait largement contribué à ramener les Laziali en Ligue des champions.

Angleterre, 60 fois Mister Dean

Le buteur le plus prolifique sur une saison de Championnat d'Angleterre reste Bill "Dixie" Dean, avec le plantureux total de 60 buts en 1927-1928 pour Everton, avec notamment huit triplés. Cet exploit tient doublement du miracle, car la saison précédente, il faillit mourir dans un accident de moto, subit de lourdes opérations chirurgicales pour soigner ses fractures du crâne et de la mâchoire.

Mais Dean retrouva les terrains - et sa moto - quatre mois plus tard, avec une prothèse métallique dans les mandibules et marqua... de la tête, son point fort, dès son retour avec la réserve des "Toffees". Sa statue orne les abords de Goodison Park, le stade des "Blues" de Liverpool.

Sur une Premier League à 38 journées, et non plus 42, à partir de 1995, ce sont les 32 buts inscrits par l'Égyptien de Liverpool, La statue de Dixie Dean Mohamed Salah, en 2017-2018 qui font référence.

La statue de Dixie Dean Crédit: Getty Images

Allemagne, les 40 du "Bomber" dépassés?

En Bundesliga, le record de Gerd Müller, le buteur râblé du Bayern Munich, tient depuis la saison 1971-1972, avec 40 buts. Mais un autre buteur du géant bavarois marche sur ses traces: Robert Lewandowski a atteint la quarantaine et peut doubler "Der Bomber" s'il marque samedi contre Augsbourg pour la dernière journée.

Le Polonais, plus complet, athlète parfaitement entretenu, qui a exceptionnellement manqué cinq matchs dans la saison, marque un but toutes les 59 minutes. Müller avait joué l'intégralité des 34 matches de la Bundesliga et marquait à une moyenne d'un but toutes les 77 minutes.

