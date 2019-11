Libertadores : la Conmebol examine l'organisation de la finale au Chili

C'est sur Twitter que l'instance du football a annoncé cette réunion, à laquelle sont conviés les présidents des fédérations argentine, brésilienne et chilienne ainsi que les dirigeants des deux clubs.

La semaine dernière, la ministre des Sports du Chili, Cecilia Perez, avait confirmé que la finale serait bien jouée à Santiago le 23 novembre, en dépit de la contestation qui secoue le pays.

La crise sociale chilienne, provoquée le 18 octobre par une augmentation du prix du ticket de métro (depuis annulée), a fait 20 morts, dont cinq après l'intervention des forces de sécurité, selon des chiffres officiels.

Outre les 20 morts confirmés par le gouvernement, 1.305 personnes ont été blessées, selon l'Institut national des droits humains (INDH), un organisme public indépendant.

Mercredi, le président Sébastian Pinera, dont la popularité a dégringolé dans les sondages, avait annoncé l'annulation du sommet de l'APEC (forum de coopération économique Asie-Pacifique) qui devait se tenir à Santiago les 16 et 17 novembre, et de la conférence de l'ONU sur le climat COP 25, également prévue dans la capitale en décembre.

En 2018, la finale retour de la plus prestigieuse compétition de clubs sud-américaine, entre les rivaux argentins Boca Juniors et River Plate, avait dû être reportée et délocalisée à Madrid après des violences à Buenos Aires.