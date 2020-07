Michel quitte les Pumas de Mexico pour "raisons personnelles"

L'Espagnol Miguel Gonzalez dit "Michel" a démissionné jeudi de son poste d'entraîneur du Club universidad nacional de Mexico, surnommé "les Pumas", à trois jours de leur entrée dans le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique.

"Chère famille universitaire, je vous informe que, bien malgré moi, j'ai décidé de quitter la direction technique des Pumas pour des raisons personnelles et familiales", a dit dans une vidéo diffusée sur le site internet du club le coach de 57 ans, très contesté lors de ses passages à Marseille (2015-2016) et Malaga (2017-2018). "Michel" avait pris la tête du club pour le tournoi d'ouverture du championnat 2019. Les Pumas avaient fini à la 13e place de la compétition. "Je suis convaincu que, depuis l'Espagne, je vais voir les Pumas champions", a-t-il dit. Le tournoi d'ouverture 2020 doit débuter jeudi mais deux rencontres de la première journée ont d'ores et déjà été reportées en raison de cas de Covid-19 dans les clubs qui devaient jouer.

Football Equateur : Jordi Cruyff démissionne avant d'avoir disputé un match IL Y A 43 MINUTES

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé ce jeudi IL Y A UNE HEURE

Play Icon