Florian Thauvin rêvait sans doute de meilleurs débuts avec les Tigres. Mais sa première apparition sous sa nouvelle tunique a viré au cauchemar samedi soir. Peu après la demi-heure de jeu, le champion du monde a commis un tacle à retardement sur un joueur de Santos Laguna. Après une intervention de la VAR, l'ailier français a logiquement été expulsé.

Ligue 1 "J'ai souffert contre lui", "meilleur joueur du monde" : Messi déjà sur toutes les lèvres au PSG IL Y A 7 HEURES

Déjà menés au score à ce moment du match, les Tigres se sont donc retrouvés à dix et ont été affaiblis par l'expulsion de Florian Thauvin. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille est sorti sous les sifflets... de son nouveau public. Le joueur français, lui, a fait un grand signe de la main pour s'excuser. Les Tigres ont réussi à arracher le point du match nul dans les dernières minutes du temps réglementaire, grâce à un but de Carlos Salcedo (89'). Après un tournoi olympique plus que compliqué, Florian Thauvin voit son aventure mexicaine débuter d'une drôle de manière.

Ligue 1 En attendant Messi, le héros reste Navas IL Y A 7 HEURES