Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m'en aller ? C'est un mensonge", a déclaré le technicien français en conférence de presse ", a déclaré le technicien français en conférence de presse après le court succès du Real sur le terrain de l'Athletic Bilbao dimanche (1-0) pour la 37e et avant-dernière journée de Liga, une victoire qui permet aux "Merengues" de croire encore en leurs espoirs de conserver leur titre en Liga.

"On joue notre vie en Liga et je vais leur dire que je m'en vais ? Non, il n'en est rien. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. A la fin de la saison, on verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison", a répété "ZZ" au micro de Movistar. "Il nous reste un match et on va tout donner. C'est la seule et unique chose qui m'importe pour l'instant", a balayé Zidane dimanche après le succès à Bilbao.

Zinédine Zidane et le Real Madrid, vers la fin de l'aventure ? Crédit: Getty Images

"Ce que je fais, je le fais à fond"

Un démenti appuyé par Nacho, le buteur du soir pour le Real : "J'ai vu qu'il y a une info qui est sortie, comme quoi l'entraîneur nous aurait fait un petit discours l'autre jour... Euh, je crois qu'il lui reste encore une année de contrat et qu'il est content d'être ici avec nous comme il le dit toujours. C'est une décision qu'il prendra en accord avec le club. Pour l'instant, on n'en sait rien", a souligné le défenseur madrilène.

Onda Cero et le site Goal.com ont annoncé que Zidane, sous contrat jusqu'à l'été 2022l'entraîneur a informé ses joueurs samedi dernier (8 mai), avant d'affronter le Séville FC le dimanche à Valdebebas. C'est pour cette raison que la conférence de presse d'avant-match a été retardée", a indiqué le site spécialisé, avançant que son remplaçant pourrait être Massimiliano Allegri, Raul Gonzalez ou Joachim Löw. Samedi soir, la radio espagnoleet le site Goal.com ont annoncé que Zidane, sous contrat jusqu'à l'été 2022 , a déjà fait part de ses envies de démission à son vestiaire . D'après Goal.com, "(8 mai),", a indiqué le site spécialisé, avançant que son remplaçant pourrait être Massimiliano Allegri, Raul Gonzalez ou Joachim Löw.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain, puis il restera un dernier match. Pour le reste, j'ignore ce qu'il va se passer", a glissé "Zizou" samedi lors d'une conférence de presse qui avait par moments des accents d'adieux. "Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou parce que les choses deviennent trop compliquées, ou quelque chose du genre. Absolument pas. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer", a encore sous-entendu "ZZ" samedi.

"Il doit y avoir une révolution au Real et Zidane n'y échappera pas"

