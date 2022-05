La scène fait froid dans le dos. Et elle a rapidement plongé le Camp Nou dans un silence profond. Peu après l'heure de jeu de Barça - Celta Vigo, Ronald Araujo s'est effondré sur la pelouse suite à un choc tête contre tête avec son coéquipier Gavi. Sur un ballon aérien, le défenseur central a heurté la tête de son jeune coéquipier, puis est revenu à son poste en titubant et en grimaçant, avant de s'effondrer au sol, alors que le score était de 3-1.

Peu après, son coéquipier Eric Garcia et Iago Aspas, le capitaine du Celta Vigo, lui ont prodigué les premiers secours, puis les soigneurs et une ambulance ont pénétré sur la pelouse du Camp Nou. Le joueur a ensuite été mis sur civière et évacué en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Il a été remplacé par Clément Lenglet à la 68e. "Ronald souffre d'une commotion cérébrale et a été transféré à l'hôpital pour effectuer des tests supplémentaires", a annoncé le Barça dans un communiqué. Xavi a confirmé que son joueur est bien conscient et qu'il devrait simplement passer une nuit en observation, avant de regagner son domicile mercredi.

