L'inquiétude grandit autour de l'état de santé de Sergio Agüero. Après sa sortie prématurée lors du match opposant le Barça à Alavés le 30 octobre dernier, le "Kun", qui se plaignait de douleurs au niveau de la cage thoracique, avait effectué plusieurs tests. "Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr. Josep Brugada. Il ne sera pas disponible pour les trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération", avait alors annoncé le club catalan. El Pais révélait que le buteur argentin souffrait d'arythmie.

Ce vendredi, Catalunya Radio ne se montre pas vraiment rassurante concernant l'avenir sportif du Kun. "Il pourrait ne plus jouer au football en raison d'une grave maladie cardiaque", rapporte ainsi cette dernière sur son site internet. Avant de donner quelques précisions : "Il y a un certain pessimisme et la possibilité qu'il ne rejoue pas au football à un niveau professionnel est une option réelle et sur la table. Mais il n'y a rien de définitif, tout est cours de contrôle." D'autres examens sont ainsi à prévoir dans les prochains mois pour "observer l'évolution du problème", qui serait toutefois considéré comme "grave" par les médecins.

Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City, s'était engagé àpour deux saisons avec le Barça cet été, soit jusqu’en 2023. Pour l'heure, son futur proche reste une grande inconnue.

