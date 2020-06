LIGA I - Après trois mois d'interruption du fait de la pandémie de coronavirus, le championnat roumain de football va reprendre ses droits le 12 juin à l'occasion du match Craiova-FC Botosani. Deux jours plus tard, le leader Cluj affrontera son dauphin, le Steuea Bucarest.

Le Championnat de Roumanie reprendra le 12 juin à huis clos, après une suspension de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Ligue professionnelle roumaine de football (LPF). Le premier match aura lieu à Craiova (sud), où le club local Universitatea, entraîné par l'ancien défenseur du Lazio Rome Cristiano Bergodi, accueillera le FC Botosani.

Les yeux des fans seront toutefois rivés sur le choc qui opposera deux jours plus tard le CFR Cluj, tenant du titre et leader du championnat avec 30 points, au Steaua Bucarest (2ème, 26 points), alors qu'il reste huit journées à disputer dans la seconde phase du championnat. Le sport roumain a franchi un pas de plus lundi vers le déconfinement en autorisant les entraînements en plein air et la reprise graduelle des compétitions. Mais le ministre des Sports Ionut Stroe a exclu d'ouvrir les tribunes aux supporters.

Football Maradona sur le banc du Gimnasia La Plata jusqu'en 2021 IL Y A 15 MINUTES

Premier League Deux semaines avant la reprise, un cas positif au coronavirus à Tottenham IL Y A 36 MINUTES