C'est par le biais d'un communiqué que la Ligue de football espagnole a annoncé la nouvelle ce mercredi. Il y a seize jours seulement, Javier Tebas, 57 ans, avait démissionné de son poste pour "ouvrir un nouveau processus électoral à la présidence, à laquelle je me présenterai". L'avocat espagnol briguera ainsi son troisième mandat à la tête de la ligue espagnole, dont il avait pris la présidence en avril 2013, avant d'être reconduit pour un nouveau mandat en octobre 2016.

Un scrutin avancé

Début décembre, Tebas avait accompagné son annonce d'une lettre aux clubs expliquant vouloir "donner la plus grande stabilité possible" à l'institution. Les élections pour désigner le patron de la ligue espagnole étaient initialement prévues pour octobre 2020. Mais Tebas estime que l'anticipation du scrutin permettra de mieux faire face aux prochains défis avec l'appui d'un mandat ferme de quatre ans.

Parmi les raisons invoquées pour organiser des élections anticipées, il avait notamment cité l'appel d'offres pour les droits TV de la période 2022-2025, qui doit se dérouler "approximativement entre mars et juin 2021" et qu'il considère comme "trop proche de la période électorale" initialement prévue. L'officialisation de son retour à la présidence pourrait intervenir au plus tôt le 23 décembre, et au plus tard le 27, a indiqué La Liga.