Voilà encore une mauvaise pour le Barça, à dix jours du déplacement à Naples pour le 8e de finale aller de Ligue des champions. "Jordi Alba (...) souffre d'une blessure à l'adducteur droit, et passera des examens supplémentaires", a précisé le Barça sur son compte Twitter. L'international espagnol est sorti en se cachant le visage avec les mains, grimaçant de douleur. Il s'est immédiatement dirigé vers les vestiaires et a été remplacé par Junior Firpo à la 22e minute.

Jordi Alba (21 matches, 1 but et 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) semble s'être fait mal lors d'un centre en bout de course, et s'est tenu l'adducteur droit avec la main, avant de se coucher sur la pelouse du Camp Nou. Il s'agit de la troisième blessure de la saison pour l'arrière gauche international espagnol (70 sélections) : le 6 novembre dernier contre le Slavia Prague en Ligue des champions, Alba avait subi une rechute de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, qui l'avait éloigné des terrains pendant un mois.

Sa première blessure à la cuisse gauche avait eu lieu en début de saison contre Dortmund, lors de la première journée de la Ligue des champions, et lui avait déjà fait manquer cinq matches en septembre.