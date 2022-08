Un soulagement. Le défenseur français Jules Koundé, transféré du Séville FC au FC Barcelone cet été, est enfin inscrit auprès de la Liga, l'organe qui gère le football professionnel espagnol, et pourra débuter réellement son aventure sous le maillot blaugrana dès dimanche (19h30) contre Valladolid pour la 3e journée du championnat. L'international français (23 ans, onze sélections), arrivé en Catalogne fin juillet pour cinq ans et 50 millions d'euros, n'a pas pu être inscrit pour les deux premières journées de la Liga en raison des soucis économiques du Barça, et n'a toujours pas disputé le moindre match officiel sous le maillot blaugrana.

"Nous sommes convaincus que Jules (Koundé) pourra jouer demain (dimanche, NDLR). Il sera inscrit", a affirmé Xavi samedi en conférence de presse avant l'inscription du joueur sur le site de la Liga. En proie à une dette abyssale de plus d'un milliard d'euros à long terme, le FC Barcelone a activé plusieurs leviers économiques cet été (contrats de sponsoring, emprunts, ventes d'actifs...) pour augmenter ses revenus et pouvoir recruter en masse.

En plus de Koundé, le club catalan a ainsi attiré Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, ainsi que Raphinha (Leeds) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), recrutés respectivement pour 70 et 50 millions d'euros.

Le départ d'Umtiti a débloqué la situation

Pour le début du championnat, la Liga a rehaussé le plafond salarial du Barça, mais pas suffisamment pour pouvoir inscrire toutes les recrues. Les Blaugranas ont donc choisi de se passer de Jules Koundé pour les deux premières journées de championnat, contre le Rayo Vallecano (0-0) et la Real Sociedad (succès 4-1 à Anoeta dimanche). L'inscription de Koundé a notamment été rendue possible par le prêt d'un autre défenseur français, Samuel Umtiti, à Lecce (Italie), qui a libéré un peu de masse salariale.

"Ce qui me dérange, c'est de ne pas pouvoir faire jouer (Jules) Koundé. En plus, il s'entraîne bien... Aujourd'hui (dimanche, NDLR) s'il était inscrit, il aurait joué", avait pointé l'entraîneur Xavi le week-end dernier après la victoire contre la Real Sociedad. L'ancien Girondin a joué 80 minutes mercredi au Camp Nou lors du match de charité organisé par le FC Barcelone contre Manchester City (3-3) pour récolter des fonds afin de lutter contre la maladie de Charcot. Auparavant, il avait déjà joué 30 minutes lors d'une rencontre amicale (Trophée Gamper) contre les Pumas UNAM le 7 août (6-0), mais jamais en match officiel.

