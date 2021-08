Le Real Madrid est sa maison. Vendredi, Karim Benzema a une nouvelle fois prolongé le contrat qui le lie au club qu'il avait rejoint en 2009, cette fois jusqu'en juin 2023. S'il va au bout de son bail, ce qui est plus que probable, il aura passé 14 ans de sa carrière dans l'un des - si ce n'est le - plus grands clubs du monde. Phénoménal.

On pourrait, bien sûr, expliquer à quel point l'attaquant français, de retour en équipe de France pour l'Euro, marque l'histoire des Merengue saison après saison. On pourrait rappeler qu'il a résisté ou s'est adapté à la concurrence de tous les attaquants passés à Madrid depuis ses débuts, ou encore louer son importance prise au sein de la Maison Blanche, au point d'en être aujourd'hui le leader principal.

Serie A "Giroud est un champion", "Maignan est très fort" : Première réussie pour les Frenchies à Milan IL Y A 20 MINUTES

Mais si un élément ressort de cette annonce, c'est bien la longévité de l'histoire entre les deux parties. Le tout dans le marché des transferts à tout va, ce marché qui, censé s'être calmé à cause de la pandémie que l'on connaît, a vu Lionel Messi rejoindre le PSG et verra peut-être Kylian Mbappé rejoindre le Real, qui sait. "KB9", lui, n'a pas bougé. Et n'est pas près de le faire.

Même sans Ronaldo, Benzema a-t-il vraiment évolué tactiquement ?

Quand vous vous plaisez dans l'un des plus grands clubs du monde…

Combien de fois a-t-on entendu des rumeurs mercato au sujet de Benzema, à l'exception de celles, très éphémères, sur son éventuel retour à Lyon ? Très peu. Pas besoin d'aller très loin pour expliquer ce désir de longévité côté joueur, puisqu'il l'a fait lui-même sur son compte twitter. "L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années...".

"Histoire", "plus grand club du monde", "honneur". Le champ lexical ne change jamais. On parle d'un joueur qui évolue dans le club de ses rêves, un monument du football européen, qui y a plus que fait son trou, n'y a jamais autant pris la lumière, et qui n'est aujourd'hui qu'à 26 buts d'Alfredo Di Stefano, troisième meilleur buteur de l'histoire du Real. Le tout dans une ville où il est totalement dans son élément, ce qui est loin d'être un détail. Dans ce contexte, difficile d'avoir envie d'autre chose, même si les profils à la Francesco Totti se font de plus en plus rares.

Côté clubs, en revanche, la question se pose. Comment expliquer qu'aucune écurie de premier rang n'ait voulu casser sa tirelire, ces dernières années, pour celui qui est aujourd'hui l'un des tous meilleurs à son poste ? "Quand vous vous plaisez dans l'un des plus grands clubs du monde et que le président veut vous garder… Je pense que des clubs l'ont contacté, mais qu'il les a arrêtés dès le départ. C'est une histoire d'amour entre Benzema et le Real, tout simplement", estime Alain Caveglia, ex-joueur lyonnais, ancien directeur sportif de Caen et agent de joueur.

Même en mettant le prix…

Agent et consultant d'Eurosport, Christophe Hutteau livre une analyse similaire. "La plupart des gros clubs connaissent l'attachement de Karim Benzema au Real Madrid. Dès lors, ce serait perdre son temps que d'essayer de lui faire changer d'horizon, explique-t-il. Qu'il suscite l'intérêt, je n'en doute pas une seule seconde, parce que ça reste l'un des meilleurs attaquants européens. Mais même en mettant le prix, le monde du football sait que son souhait est de finir sa carrière au Real Madrid".

Karim Benzema Crédit: From Official Website

Les grosses cylindrées ne se pencheraient pas sur le dossier par peur de prendre un mur, donc. Mais d'autres arguments peuvent venir se greffer à cette logique presque implacable. "Aujourd'hui, il a aussi un âge avancé (33 ans, ndlr). Quand les clubs achètent un joueur, ils vont aussi penser à l'éventuelle revente. A l'âge de Benzema, tu sais que tu ne pourras pas l'amortir financièrement", reprend Christophe Hutteau.

La valeur de l'ancien Lyonnais est aujourd'hui estimée à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt. Mais il est aussi, et surtout, question de rémunération dans son cas. "S'il partait, il irait où ? En Espagne, on oublie. En Italie, ils n'ont pas les moyens de faire ce type d'investissement. Parce qu'attention, Karim Benzema c'est très, très cher en salaire. Aujourd'hui, qui est capable de le payer ? Il y a Paris. Mais je ne pense même pas qu'un club comme le Bayern Munich soit en capacité de le payer aujourd'hui".

Ce n'est pas quelqu'un qui a communiqué de façon spectaculaire

Reste la Premier League, celle de Manchester United, qui aurait aimé rafler la mise à l'époque où le jeune Benzema avait acté son départ de Lyon. Mais vous trouverez difficilement trace - hormis un éphémère bruit de couloir l'associant à Arsenal il y a quelques années - d'une rumeur envoyant l'attaquant des Bleus de l'autre côté de la Manche. Oui, d'une simple rumeur. Car au-delà de l'absence d'une offre concrète d'un club pour Benzema depuis qu'il est au Real, c'est bien la grande rareté de ces échos qui interpelle. Ceux qui, fondés ou non, pullulent pourtant en période de mercato et même en dehors.

Pour comprendre, il faut alors se pencher sur la manière dont naissent ces rumeurs. "Ça peut venir du joueur, de l'agent du joueur. Ou du club s'il est vendeur, parce qu'il y a un intérêt à le faire partir, à faire monter les enchères. Ça n'a jamais été le cas du côté du Real, détaille notre consultant. Elle peut venir également d'un club acheteur qui a envie de se servir du nom pour susciter l'intérêt, mettre un coup de projecteur sur le club".

Rien de tout cela ne colle à l'attaquant et sa carrière. Encore moins à sa personnalité. "C'est un garçon discret, aussi. On le voit dans sa communication depuis le début de sa carrière. Ce n'est pas quelqu'un qui a communiqué de façon spectaculaire. Il n'a jamais manifesté son envie de partir. Il a toujours déclaré qu'il se sentait bien au Real Madrid".

Benzema échappe donc aux logiques du football des temps modernes. A celles du marché, aussi ? "Oui, complètement", nous répond Hutteau. L'attaquant français est en train de construire une histoire unique avec le club de ses rêves. Et le rêve est interdit pour tous les autres.

Karim Benzema Crédit: Getty Images

Ligue 2 Guingamp décroche un premier succès à Auxerre IL Y A 42 MINUTES