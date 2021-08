Les victimes collatérales seront certainement nombreuses. Jeudi, le FC Barcelone a annoncé, par voie de communiqué, qu'il ne pourrait pas prolonger le contrat de l'enfant du club, Lionel Messi. Depuis cette déclaration fracassante, le monde du foot est en émois , et plus particulièrement les aficionados blaugrana. Vendredi, une grosse dizaine de supporters barcelonais se sont postés devant la cité sportive Joan Gamper, centre d'entraînement du Barça.

A l'arrivée d'Antoine Griezmann, en voiture, des hués ont retenti, accompagnés par une phrase : "Se va Messi por tu culpa”, comprenez "Messi s'en va à cause de toi". En proie à d'importants soucis financiers, principale cause de la non-prolongation de l'Argentin, le club catalan cherche à diminuer sa masse salariale afin de pouvoir accueillir ses nouvelles recrues du mercato estival (Depay, Agüero et Garcia).

Il leur faut donc vendre des joueurs, et Antoine Griezmann pourrait faire partie des hommes sur le départ, lui qui a coûté 120 millions d'euros lorsque le Barça l'a recruté, en juillet 2019, auprès de l'Atlético de Madrid. Le président du club, Joan Laporta, a confirmé lors d'une conférence de presse, que l'état des finances catalanes était "pire que prévu". La suite au prochain épisode.

