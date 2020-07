LIGA NOS - Selon différents médias portugais, Jorge Jesus aurait trouvé un accord pour entraîner à nouveau Benfica. Le tacticien s'engagerait pour les trois prochaines saisons avec le club lisboète. Flamengo a d'ores et déjà officialisé le départ de Jorge Jesus.

Et si Jorge Jesus faisait son grand retour ? Vendredi, plusieurs médias portugais ont été formels : le Portugais va bel et bien revenir sur le banc de Benfica, où il a exercé pendant six saisons, de 2009 à 2015. Jorge Jesus aurait trouvé un accord avec Luis Filipe Vieira, le président du club lisboète.

Jorge Jesus s'était engagé en juin 2019 avec Flamengo, où il a remporté la Copa Libertadores en novembre. Il y a quelques semaines, le tacticien avait trouvé un accord avec le club brésilien pour prolonger l'aventure d'un an. Mais vendredi, Flamengo a officialisé le départ de son entraîneur, précisant qu'il "retournait au Portugal". Rendant ainsi la rumeur d'un retour à Benfica encore plus crédible.

