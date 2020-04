"Ce serait dommage d'arrêter comme ça" : Mathieu envisage finalement de jouer un an de plus

Tout va très vite en football. Lundi, le média portugais A Bola annonçait que Jérémy Mathieu s'apprêtait à mettre un terme à sa carrière. En fin de contrat avec le Sporting Lisbonne en juin prochain, l'ancien Sochalien avait en effet prévu de faire ses adieux le 10 mai prochain lors du dernier match de championnat portugais, à domicile, face à Setubal. Sauf que la pandémie de coronavirus est passée par là et que la saison est suspendue pour une durée indeterminée. Ainsi, le joueur de 36 ans estime qu'il "serait dommage d'arrêter comme ça".

"Cette période de repos forcé me fait malgré tout du bien physiquement, j'ai beaucoup moins mal au tendon d'Achille et je me sens capable de continuer encore un an, a-t-il déclaré mercredi à l'Equipe. Tout dépendra aussi des opportunités que je vais avoir." Selon les informations du quotidien, le club lisboète pourrait proposer une année de contrat supplémentaire au joueur qui avait rejoint la capitale portugaise en 2017.

Si le défenseur international français (5 sélections) ne s'interdit pas de tenter un dernier challenge dans un autre club, celui-ci ne devrait pas être le FC Sochaux comme l'avait souligné A Bola ce lundi.