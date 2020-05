LIGA NOS - Deux ans après l'invasion violente du centre d'entraînement du Sporting Lisbonne par des supporters, neuf des accusés ont été condamnés à des peines de cinq ans de prison ferme. De son côté, l'ex-président du club, Bruno de Carvalho, a été acquitté.

Deux ans après, la sanction est tombée. Une quarantaine de supporters du Sporting ont été condamnés jeudi pour avoir envahi le centre d'entraînement, agressé et menacé les joueurs du club de la capitale portugaise en mai 2018. Mais l'ancien président Bruno de Carvalho, accusé d'être l'auteur moral de ces violences, a été acquitté. Selon le jugement prononcé par un tribunal de Lisbonne, neuf des accusés ont été condamnés à des peines de cinq ans de prison ferme, 29 d'entre eux ont écopé de peines avec sursis et trois autres ont reçu des amendes.

L'ancien président du Sporting (2013 à 2018), un responsable du club chargé des relations avec les supporters et le chef du principal groupe d'ultras ont tous les trois été acquittés après que le parquet eut lui-même reconnu ne pas avoir pu prouver qu'ils étaient les auteurs moraux des agressions. Peu après que Bruno de Carvalho eut critiqué ses joueurs publiquement, un groupe de supporters avait forcé l'entrée du centre d'entraînement du club à Alcochete le 15 mai 2018, attaquant les joueurs et leur encadrement, et saccageant leurs vestiaires.

Je peux enfin sortir de ma période de confinement de deux ans

"J'ai été la victime d'un crime très violent... Je peux enfin sortir de ma période de confinement de deux ans", a réagi à la sortie du tribunal Bruno de Carvalho, qui avait été libéré sous caution en novembre 2018 après quatre jours en garde à vue. Les évènements de mai 2018 ont précipité le Sporting, réputé pour avoir formé le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, dans une grave crise sportive et financière. Le Sporting a appelé jeudi le monde du sport "à s'unir pour que des événements comme celui-ci ne se répètent plus", dans un communiqué publié sur son site.

