C'est une annonce qui signifie la très probable fin de carrière d'Iker Casillas. Le gardien de but emblématique du Real Madrid des années 2000, champion du monde avec l'Espagne en 2010. Alors qu'il a annoncé officiellement sa candidature pour devenir président de la Fédération espagnole de football (RFEF), lundi, la question s'est rapidement posée sur son avenir sportif, alors que le portier de 38 ans n'a plus rejoué depuis mai 2019 après été victime d'un infarctus à l'entraînement. Mardi, le président du FC Porto a donné la réponse.

Vidéo - Casillas : "J'ai eu beaucoup de chance" 01:04

"Avant de lancer sa candidature, Iker Casillas a tenu à venir me voir à Porto pour me communiquer sa décision qu'il mettrait fin à sa carrière", a déclaré aux médias portugais le président de Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Son attitude m'a beaucoup ému. Il a été impressionnant pendant toute sa carrière, faite dans seulement deux clubs, le FC Porto et le Real Madrid." Dans un tweet publié lundi, le gardien de but arrivé à Porto en 2015 (où il remporté le titre de champion du Portugal en 2018) sous-entendait que sa carrière était terminée. "Merci à tous pour tout l'amour que j'ai reçu et que je reçois encore", a indiqué le double champion d'Europe avec la Roja (2008 et 2012).

Si les propos du président du FC Porto sont confirmés par Iker Casillas, ce serait donc la fin de la carrière d'une légende du foot mondial. Outre ses succès avec l'équipe d'Espagne, il a largement brillé en clubs. Notamment avec le Real Madrid où il a remporté trois Ligues des champions (2000, 2002, 2014), cinq titres de champion d'Espagne (2001, 2003, 2007, 2008 et 2012) et deux Coupes du Roi (2011 et 2014). S'il a également fait partie de la célèbre équipe des Galactiques avec Zinédine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham ou Roberto Carlos, il est l'un des rares joueurs professionnels à avoir disputé plus de 1 000 matches au cours de sa carrière. Un gardien de légende qui laissera donc une trace indélébile...