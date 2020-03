L'ex-international portugais Silas a quitté le poste d'entraîneur du Sporting qu'il occupait depuis fin septembre, a-t-il annoncé mardi soir après la défaite de son équipe chez Famalicao (3-1) pour la 23e journée du championnat. Lors de la conférence de presse d'après-match, il a aussi confirmé les informations de presse selon lesquelles il sera bientôt remplacé par l'entraîneur de Braga, Ruben Amorim.

Le Sporting, qui s'apprête donc à embaucher son sixième entraîneur depuis l'élection du président Frederico Varandas il y a un an et demi, occupe actuellement le 4e rang du championnat portugais, 4 points derrière Braga (3e) et possède 20 longueurs de retard sur le leader du classement, le FC Porto. Lié à Braga par une clause de départ de 10 millions d'euros, Ruben Amorim, lui aussi ancien international portugais, pourrait ainsi quitter son premier poste d'entraîneur pour devenir à 35 ans le coach le plus cher de l'histoire du football portugais.