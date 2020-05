Les joueurs du Vitoria Guimaraes célèbrent un but contre Porto en 2020

LIGA PORTUGAISE - Trois joueurs du Vitoria Guimaraes ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé samedi soir le club du nord du Portugal. Ce dernier a repris les entraînements individuels pour préparer la reprise du championnat prévue à partir de fin mai.

Le retour des entraînements collectifs risque de prendre encore du temps dans le championnat portugais. Trois joueurs du Vitoria Guimaraes, qui a repris les séances individuelles, ont ainsi été testés positifs au coronavirus lors d'un dépistage réalisé vendredi de toute l'équipe et de son encadrement. Les intéressés sont "asymptomatiques et en quarantaine", a indiqué samedi le club dans un communiqué, sans les nommer.

Le gouvernement portugais a annoncé le 30 avril que le championnat portugais de première division était autorisé à reprendre à partir du dernier week-end de mai, à huis clos et sous réserve de l'approbation d'un protocole sanitaire. Les instances sportives et sanitaires planchent toujours sur ce protocole et n'ont pas encore confirmé la date de reprise des matches, alors qu'il manque dix journées pour conclure le championnat.

Lorsque la compétition a été interrompue à cause de la pandémie de coronavirus, le FC Porto était en tête du classement avec un seul point d'avance sur le Benfica Lisbonne. "Il est important que la saison sportive puisse se terminer", a réaffirmé vendredi le Premier ministre Antonio Costa lors d'un entretien à la chaîne Porto Canal. Les joueurs et les entraîneurs "seront les premiers à prendre les précautions nécessaires pour ne pas se laisser contaminer", a-t-il fait valoir en soulignant que "si un club a toute son équipe infectée, il perdra le match par forfait".

Avant les trois cas signalés par Guimaraes, au moins un autre joueur avait déjà été diagnostiqué positif, la semaine dernière, chez les moins de 23 ans du club lisboète de Belenenses.

