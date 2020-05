LIGA NOS - A l’instar de nombreuses équipes et personnalités du Vieux Continent, Benfica se mobilise face au coronavirus. Avec une belle enveloppe d’un million d’euros et 3000 repas distribués, le club lisboète va apporter une belle bouffée d’oxygène au corps médical portugais.

Depuis le 18 mars dernier, l’état d’urgence a été déclaré au Portugal. Si le pays n’a pas encore été placé en confinement, les autorités sanitaires et politiques multiplient les annonces et se préparent à affronter le virus. De son côté, Benfica n'a pas fait les choses à moitié pour lutter contre le Covid-19. Le club s’est associé avec la mairie et l’Université de Lisbonne pour faire un don d’un million d’euros (!) au Service National de Santé (SNS). Une grande partie du montant sera consacrée à l’achat et l’approvisionnement en masques, respirateurs et autres produits de soin et de protection.

Liga Portugaise Nouveaux cas de coronavirus au Portugal, Benfica touché HIER À 10:39

Un joli chèque, mais aussi des milliers de repas

Cette opération n’est pas la première pour les Águias en cette période de pandémie. Quelques jours auparavant, le club, par l’intermédiaire de sa fondation, avait fourni 3000 repas à des personnes âgées, placées en isolement. Cette action s’inscrivait dans le partenariat Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança du Ministère de l’Administration interne, qui vient en aide aux personnes âgées.

"Un profond sentiment de solidarité et de responsabilité", c’est ainsi que les dirigeants de Benfica ont ouvert leur communiqué sur leur don d’un million d’euros au SNS. A travers ces deux récentes actions, le SLB montre encore une fois son rôle-clef hors des terrains. Les efforts ne se feront pas seuls et Carlos Moia, le président exécutif de la Fondation Benfica, l’a bien rappelé : "Benfica sait qu’il doit mettre la main à la pâte pour aider le pays. Tous ensemble, nous surmonterons cette crise".

Liga Portugaise Coronavirus : Trois joueurs du club portugais de Guimaraes testés positifs HIER À 15:45