Le Benfica Lisbonne, secoué en interne après l'arrestation de son président pour soupçons d'escroquerie, a annoncé mardi soir que ses socios éliraient une nouvelle équipe dirigeante "d'ici la fin de l'année". Le président intérimaire, l'ex-international portugais Rui Costa, ancien joueur du Benfica, de la Fiorentina ou de l'AC Milan "va promouvoir une consultation des socios... l'acte électoral devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année", a indiqué l'équipe portugaise dans un communiqué à l'issue d'une réunion de sa nouvelle direction.

Luis Filipe Vieira, homme d'affaires de 72 ans qui dirige le Benfica depuis 2003, a été arrêté la semaine dernière au cours de l'opération baptisée "Carton rouge". En garde à vue, il a annoncé suspendre ses fonctions dans un message transmis par son avocat, la direction du club désignant alors Rui Costa pour le remplacer. L'enquête visant Luis Filipe Vieira porte sur des soupçons d'abus de confiance, escroquerie aggravée, falsification, fraude fiscale et blanchiment d'argent, a informé le Ministère public.

"Southgate s'est raté sur cette finale, la défaite est pour lui"

Liga Portugaise Visé par des soupçons d'escroquerie, le président de Benfica quitte provisoirement ses fonctions 09/07/2021 À 11:54

En cause, "des affaires et des opérations de financement d'un montant total supérieur à 100 millions d'euros qui peuvent avoir provoqué des pertes élevées pour l'Etat et plusieurs sociétés", a précisé le parquet. Selon plusieurs médias locaux citant des éléments du dossier, Luis Filipe Vieira aurait lésé le club, l'Etat portugais et la banque Novo Banco, auprès de laquelle il avait réalisé d'importants emprunts.

Assigné à résidence avec une liberté sous caution de 3 millions d'euros après un premier interrogatoire dans un tribunal de Lisbonne, Luis Filipe Vieira "envisage un retour au Benfica", a déclaré lundi son avocat dans un entretien à la chaine privée TVI. Face à ces mesures, ajoutées à l'interdiction de contacter les dirigeants du club, le Benfica a indiqué mercredi dans un communiqué aux autorités boursières que "les fonctions de Luis Filipe Vieira en tant que membre du conseil d'administration cessent sous 30 jours", à moins que, dans l'intervalle, il ne démissionne de lui-même.

Ligue 1 L'OM officialise la signature de Luan Peres IL Y A UNE HEURE