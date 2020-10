Football

Liga - Ronald Koeman (FC Barcelone) sur Griezmann : "Il aurait dû marquer un but"

LIGA - Remplacé à la mi-temps du match entre Barcelone et le Celta Vigo en milieu de semaine, Antoine Griezmann est de nouveau sorti en cours de match face à Seville dimanche (1-1). Ronald Koeman a expliqué qu'il attendait plus du Français, "au vu de sa qualité". Et a mis en avance la concurrence directe de l'international tricolore.

