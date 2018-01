18e journée : Valence renverse Gérone et met le Real sous pression

Valence redresse la tête. Largué par le FC Barcelone en tête du classement, et dépassé par l'Atlético après son mois de décembre raté (3 défaites, 1 victoire), le club méditerranéen a retrouvé le chemin du succès en Liga, samedi, après être venu à bout du coriace Gérone à Mestalla (2-1). Dominateur dans l'ensemble de la rencontre, le VCF, maladroit devant malgré ses bonnes intentions, n'a pas rigolé devant un stade à moitié vide, Fête des Ros-Mages oblige en Espagne.

Valence met la pression sur le Real Madrid

Mené au score par le promu catalan, Valence, s'en est remis à deux de ses hommes forts pour redresser la situation : Gonçalo Guedes et Daniel Parejo. De loin le joueur le plus dangereux de la rencontre, l'international portugais est monté en régime au fur et à mesure de la première période avant d'être impliqué directement sur l'égalisation du VCF, un but contre son camp signé Jonas Ramalho (26e, 1-1). Après le retour des vestiaires, c'est Daniel Parejo qui a donné le but de la victoire à ses coéquipiers sur penalty (58e, 2-1). Cristian Portu, formé à Valence, avait ouvert le score en début de rencontre (8e, 0-1).

Volontaire mais maladroit dans les 20 mètres adverses, Valence aurait pu être à nouveau frustré devant son public.Il peut remercier son portier Neto d'avoir sauvé la situation en fin de rencontre. Ce succès lui a permis de conforter sa 3e place et de mettre la pression au Real Madrid, désormais à six longueurs avec deux matches en retard à jouer. C'est la première fois de la saison que Valence remporte un match de championnat après avoir été mené au score. Même s'il ne vit pas sa meilleure période cette saison, le club dirigé par Marcelino a de la ressource.