Le Barça déjà champion ? C'est comme si c'était fait

2018 n’a même pas encore commencé que le Barça semble s’être déjà adjugé la Liga. Après leur victoire probante pendant le Clasico samedi (0-3), les Blaugrana comptent non seulement 14 points d'avance sur le Real, mais ils ont aussi profité des faux pas de l'Atlético contre l'Espanyol (1-0) et de Valence contre Villarreal (0-1). L'équipe d'Ernesto Valverde compte donc, après la 17e journée, 9 et 11 points d'avance sur ses concurrents directs.

Barcelone pourrait dès la prochaine journée être mathématiquement champion, ou presque ; aucune équipe en Liga n’a en effet réussi à remonter 10 points de retard pour terminer premier. Un faux pas de l’Atlético contre Getafe, couplé à une victoire du Barça lors de la prochaine journée, permettrait déjà aux Catalans d’atteindre ce palier symbolique avant la mi-saison.

Écart record en fin de saison ?

La 18e journée de championnat pourrait même permettre au Barça d’égaler son propre record de 2008-2009. L’équipe de Pep Guardiola comptait au même stade 12 points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid. L’écart reste le plus grand jamais recensé à ce stade. Et il avait annoncé une grande saison pour les Barcelonais, titrés dans toutes les compétitions.

Lancé à toute allure, toujours invaincu, le FC Barcelone peut même espérer battre une autre de ses marques en fin de saison. En 2012-2013, les Blaugrana avait atteint la barre des 100 points et creusé du même coup un écart de 15 unités avec le Real Madrid, deuxième. Un record absolu en la matière. Vu le rythme du Barça, il ne paraît pas si inaccessible.