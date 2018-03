Antoine Griezmann : "Mon avenir sera décidé avant la Coupe du monde"

Antoine Griezmann a retenu la leçon. Après un été 2017 pollué par les rumeurs de départ à Manchester United, largement entretenues par ses déclarations maladroites, "Grizou" veut arriver en Russie "l'esprit libre", pour donner le meilleur de lui-même. Une bonne nouvelle pour les Bleus.

"Mon avenir sera décidé avant la Coupe du monde, a ainsi assuré l'attaquant de l'Atlético Madrid dans L'Equipe. Je veux partir en Russie l'esprit libre. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que tout le monde veut."

Direction le FC Barcelone cet été ?

Après avoir notamment confié l'été dernier qu'il avait "six chances sur dix" de rejoindre Manchester United, Antoine Griezmann était finalement resté à Madrid, où son début de saison fut très poussif. "Entre mes déclarations et leurs répercussions, ce fut difficile de ne penser qu'au foot et de prendre du plaisir sur le terrain", reconnaît aujourd'hui le numéro 7 rojiblanco, soulagé par l'arrivée hivernale de Diego Costa et désormais de retour à son meilleur niveau (15 buts sur ses 15 derniers matches).

Pour cet été, son nom résonne avec insistance du côté de Barcelone, où la presse catalane annonce depuis des semaines maintenant que le Barça en a fait sa priorité offensive, malgré les récents recrutements d'Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Sur cette piste, Griezmann ne s'est pas positionné ce mercredi, mais a clairement laissé entendre qu'un départ était possible : "J'ai dit à ma soeur (qui représente ses intérêts), qu'on reste ou qu'on ne reste pas, il faudra que ça soit réglé avant (le Mondial)". On devrait donc rapidement en savoir plus.