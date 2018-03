Cristiano Ronaldo : "Je suis le meilleur et je l'ai prouvé sur le terrain"

C'est sur une série impressionnante de 21 buts sur ses 11 dernières sorties que Cristiano Ronaldo s'est présenté lundi soir aux "Quinas de Ouro", une cérémonie organisée à Lisbonne par la Fédération portugaise de football pour célébrer ses sportifs.

Sans surprise, le quintuple Ballon d'Or a été sacré footballeur portugais de l'année 2017 (terminant devant Rui Patricio et Bernardo Silva), fort de sa nouvelle année XXL avec le Real Madrid et de sa qualification pour le Mondial obtenue, dans la douleur, avec son équipe nationale.

" J'ai prouvé sur le terrain que j'étais le meilleur "

"2017 fut une fois encore une excellente année, tant sur le plan personnel que collectif", a confié en préambule le crack du Real Madrid, auteur de 53 buts l'an dernier, avant de se féliciter d'avoir aussi eu trois nouveaux enfants, "encore un record pour moi".

En conclusion de son discours, Cristiano Ronaldo a aussi lancé un appel aux Portugais, les invitant à être plus ambitieux, plus sûrs d'eux. "Beaucoup de gens ne nous aiment pas : 'il est Portugais, il est petit, il vient d'un petit pays'. Mais non, année après année, il faut travailler dur, continuer à se battre et croire que nous sommes les meilleurs. Moi je pense et je dis toujours que je suis le meilleur, qu'il n'y a pas meilleur que moi. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je l'ai prouvé sur le terrain. Bonne soirée à tous et pensez toujours en grand".