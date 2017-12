Face au Real Madrid, Lionel Messi n’a jamais le vertige

Dans son duel à distance avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a remporté une première bataille en attendant une année 2018 très riche (Coupe du monde, Ligue des champions). Pourtant, au plus fort de la domination madrilène au cœur de la première période, on s’est un temps demandé où était passé l’attaquant du FC Barcelone tant son équipe et lui-même semblaient subir la domination du Real Madrid.



En un petit coup de patte, il a rappelé qu’une lueur pouvait toujours sortir de son pied gauche à tout moment. Une ouverture parfaite par-dessus la défense pour Paulinho, qui butait sur Keylor Navas, à la sortie de la première demi-heure et la "Pulga" lançait véritablement son match.

A la 39e minute, il faisait la différence grâce à sa qualité technique pour offrir un nouveau service à Paulinho, dont la tête était encore repoussée par Navas. Sa première période disputée à doses homéopathiques fut ensuite suivie par un second acte autrement plus abouti. Sa capacité à se faufiler entre les lignes pose toujours des problèmes. Le Real Madrid et surtout Mateo Kovavic en ont fait l’amère expérience.

Le Croate, dont la mission était de suivre Messi en individuel, a été pris entre deux eaux sur une remontée de balle d’Ivan Rakitic. Tenter d’arrêter son compatriote ou se situer à distance respectable d’intervention du quintuple Ballon d’Or ? Il a finalement choisi la seconde solution et le Barça a ouvert le score grâce à Luis Suarez (0-1, 54e)…

Il a tourmenté la défense du Real Madrid

Puis, Messi a continué son entreprise de destruction. Deux passes quasi décisives pour Suarez dans la même action ont amené l’expulsion de Dani Carvajal, qui s’est mué en gardien pour stopper une tête de Paulinho. Et un penalty transformé par ses soins (0-2, 64e) avant de se montrer un poil chambreur face au public du Santiago Bernabeu avec une célébration dans la même veine que celle de la saison dernière.



Il a continué à tourmenter la défense du Real Madrid et aurait pu déposer d’autres cadeaux au pied du sapin des supporters barcelonais. Une frappe vicieuse (70e), une déviation astucieuse pour Nelson Semedo (80e), une volée (87e), le numéro 10 blaugrana se contentera "seulement" d’un but et d’une passe décisive, pour Aleix Vidal (0-3, 90e+3) après avoir mystifié Marcelo. Même si le ballon semblait sorti des limites du terrain au préalable.

Son penalty lui a permis de graver encore un peu plus son nom, de manière générale, dans l’histoire des Clasicos : meilleur buteur de l’histoire de la Liga contre le Real (17 buts), 15e réalisation à Santiago Bernabeu, nouvelle marque pour devenir le meilleur buteur de l’histoire d’un seul club (526 buts) et il a aussi pris la tête du classement des meilleurs artificiers sur l’année civile (54 réalisations) dans un autre duel à distance avec Ronaldo.





Ce qui est rassurant pour le FC Barcelone et beaucoup moins pour ses prochains adversaires – notamment Chelsea en Ligue des champions -, c’est qu’Ousmane Dembélé va effectuer son retour en 2018. Le Français va pouvoir parfaire son entente avec l’Argentin, qui n’en était qu’à ses balbutiements avant la blessure (biceps fémoral de la cuisse gauche) de l’ancien joueur de Dortmund en septembre. La menace offensive barcelonaise sera donc plurielle et diffusera un danger qui aura peu d’équivalent en Europe avec Lionel Messi en chef d'orchestre.