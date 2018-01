FC Barcelone : Ousmane Dembélé absent "trois à quatre semaines"

L'histoire d'amour entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé a définitivement du mal à prendre. Après son absence de près de quatre mois à la fin de l'année 2017 et seulement 10 jours après son retour sur les terrains, Ousmane Dembélé va de nouveau manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Le FC Barcelone, dans un communiqué sur son site internet, a indiqué que le jeune Français souffrait de nouveau de la cuisse gauche.

Le 16 septembre dernier, Ousmane Dembélé connaissait la première grosse blessure de sa carrière. Opéré du biceps fémoral de la cuisse gauche, l'ancien joueur du Borussia Dortmund arrivé cet été contre un chèque de 105 millions d'euros (+ 42 de bonus) avait alors manqué presque quatre mois de compétition. Des débuts difficiles pour l'ailier virevoltant, arrivé, en partie, pour faire oublier Neymar.

Out pour au moins trois semaines

Revenu sur les terrains le 4 janvier dernier, en Coupe du Roi face au Celta Vigo, Dembélé n'a pas pu enchainer. Après seulement quatre bouts de matchs (une seule titularisation et trois entrées en jeu), Ousmane Dembélé est de nouveau out. Remplaçant sur la pelouse de la Real Sociedad ce weekend pour la victoire de son équipe 4-2, Ousmane Dembélé était entré en jeu à la 65e à la place de Paulinho.

Après des examens effectués ce lundi suite à une gêne à la cuisse gauche, le résultat est tombé. Le jeune français de 20 ans est touché au muscle demi-tendineux de la cuisse gauche. Si l'opération ne sera pas nécessaire, Dembélé sera absent des terrains pour au moins trois semaines.