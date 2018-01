L'Atletico ne lâche rien et Diego Costa fait déjà reparler de lui

Pour ses retrouvailles avec la Liga espagnole, Diego Costa a déjà réussi à se retrouver au centre de la controverse. L'attaquant espagnol a bien réussi ses débuts au Wanda Metropolitano en inscrivant le but du break face à Getafe (2-0), son deuxième de la semaine après celui inscrit mercredi en Copa del Rey. Seulement s'il a été fidèle à son style caractéristique avec quelques coups de coude qui ont frisé avec les visages adverses, il n'avait pas prévu de se faire exclure pour avoir célébré sa réalisation avec trop d'enthousiasme en allant au plus près des supporters du Virage Sud. Il faut dire que l'arbitre de ce derby madrilène avait perdu le fil du match depuis un bon moment.

Le premier quart d'heure a pourtant débuté sous les meilleurs auspices avec des visiteurs loin d'être venus pour défendre. Etrangement seul, Angel Rodriguez s'est d'abord précipité avant de tenter un lob totalement manqué (4e). Puis, Amath Ndiaye a manqué d'audace par trois fois (7e, 10e et 21e) face à des joueurs de l'Atletico avec qui il avait effectué la préparation d'avant-saison. Piqués au vif, les Colchoneros ont réagi grâce à une accélération d'Antoine Griezmann. Servi par le Français, Angel Correa n'a pas tergiversé en marquant d'un joli geste de l'extérieur du pied croisé dans le petit filet opposé (1-0, 18e).

Costa buteur... et expulsé dans la foulée

Progressivement, le match est alors devenu accroché et tendu. Au lieu de calmer les joueurs de part et d'autre, M. José Munuera a distribué les cartons jaunes (7 entre la 14e et la 45e) ce qui a eu le don de faire monter la tension sur le terrain, sur les bancs et dans les tribunes. Conspué à la pause après un long temps-mort, l'arbitre n'avait pas usé l'ensemble de son crédit d'hostilité. Car au retour des vestiaires, Diego Costa, passé jusqu'alors entre les mailles du filet, a endossé le rôle principal.

Excité à l'idée de marquer pour sa première dans son nouveau stade, l'attaquant hispano-brésilien a d'abord perdu un duel avec Emiliano Martinez en mettant trop de puissance dans un duel à sa portée (58e). Affûté, il a aussi trop usé de ses bras en étant averti sur une protection de balle devant Djene, victime d'un coup de coude. La délivrance est finalement venue d'un centre de Sime Vrsaljko qu'il a conclu en une touche (2-0, 68e).

Pris dans l'adrénaline et l'excitation, Costa a grimpé vers la tribune derrière le but pour célébrer avec ses supporters. Quand il en est redescendu, son deuxième carton jaune l'attendait au bas des escaliers (69e). Incrédule, l'ex-Blues de Chelsea est sorti en ôtant son maillot de dépit. Pris à partie pendant les 20 dernières minutes, l'arbitre a lui été conspué sur chacun de ses coups de sifflets, qu'il soit ou non en faveur de l'Atlético. Getafe n'a pas profité de ce climat délétère pour revenir au score.