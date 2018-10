L'Espanyol dauphin du Barça

Avec 17 points, comme l'étonnant Alaves 3e, l'Espanyol devance le Séville FC (4e, 16 pts) et l'Atlético Madrid (5e, 16 pts). Le Real Madrid, lui, est 6e avec 14 points après une série de quatre matches sans victoire en Liga: un nul et trois défaites, dont la dernière à domicile devant Levante 2-1, enfonce les Merengues un peu plus dans la crise.