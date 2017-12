"La conclusion parfaite d'une semaine parfaite" : on a vécu le Clasico dans une penya du Barça

La ligne 3 du métro de Barcelone est momentanément coupée, les passagers de la rame sont priés de sortir une station avant Poble Sec, quartier populaire de la ville. Pour aller à la penya Sant Antoni, il faut donc arpenter l'immense Avinguda Paral-lel, passer devant ses boutiques, ses baraques à frites qui propagent leurs odeurs de graillon et ses terrasses de cafés qui se garnissent petit à petit. Il est 12h30 : se poser devant un écran géant avant le coup d'envoi avec un café con leche et un croissant est un délice de fin gourmet. Comme quoi, choisir un horaire fait pour le marché asiatique peut aussi avoir du positif.

En territoire indépendantiste

Barcelone est la province catalane qui a le plus voté en faveur des partis unionistes jeudi mais Poble Sec est réputé pour être un bastion indépendantiste. Piercing sur la lèvre et tatouage apparent dans le cou, Iván explique : "Ici, c'est un quartier travailleur. On veut montrer que la Catalogne ce n'est pas l'Espagne". On sent clairement que pour lui parler le castillan est un effort.

Hoodie de la Penya de Berlin dont il a été le président sur le dos, Bernat est plus modéré : "Une penya blaugrana à Barcelone est forcément plutôt axée sur les notions d'indépendantisme, même si ce n'est pas une bonne chose de mélanger la politique et le football". Cependant par la force des choses, le contexte y invite. "Pour certaines personnes, se proclamer indépendantiste, c'est avant tout vouloir que la Catalogne ait plus de droits pour se diriger par elle-même. Je ne suis pas aussi catégorique que certains : ma mère n'est pas catalane, j'ai vécu plus de dix ans à l'étranger et ma copine est Dominicaine".

Deux salles, deux ambiances

La penya Sant Antoni, du nom du barri (quartier en catalan), existe depuis une quinzaine d'années mais l'aménagement du nouveau local n'a que deux ans. Son écusson reprend évidemment celui du FC Barcelone, avec quelques modifications notoires : la skyline de la ville sur la croix de Sant Jordi, une feuille de ganja en bas, deux chopes de bière et un porró (pichet typique de la région pour boire à la régalade) à la place de l'étoile de l'estelada blava qui a remplacé la senyera catalane. A l'entrée, se trouvent deux tables de futbolín, le babyfoot espagnol avec ses schémas tactiques particuliers : 2-5-3 et 3-3-4. Le tifo "Som un equip" déployé en mars 2013 pour la réception de l'AC Milan a été collé derrière le comptoir. "La première consommation, on rajoute 2 euros pour les non-socios afin de contribuer à l'entretien et au développement de la penya".

Les murs sont évidemment recouverts de drapeaux, de fanions et de photos. Mention particulière pour l'agrandissement de la licence de Lionel Messi à 15 ans avec le portrait de Diego Maradona au-dessus. Sont également exposés tous les portrait en noir et blanc des présidents du FC Barcelone, avec une mise en valeur particulière de Joan Gamper, fondateur du FCB, et de Josep Sunyol, assassiné par les troupes franquistes en 1936, au début de la Guerre Civile. De nombreuses écharpes sont accrochées au plafond, plusieurs au nom des Boixos Nois, groupe d'ultras connus pour ses accointances avec l'extrême-droite locale et exclus du Camp Nou par Joan Laporta.

Dans la salle principale, des chaises évidemment rouges et bleues ont été disposées pour permettre aux plus âgés et aux plus calmes d'être confortablement installés. Les autres préfèrent se masser debout devant le deuxième écran en face du zinc. Ça parle indifféremment espagnol et catalan. Toutes les générations se sont donné rendez-vous. Les grands-parents sont venus avec les enfants et les petits-enfants qui calment leur excitation et leur impatience en se vengeant sur des paquets de chips. Malgré la puissance du volume de la télévision, un avi (grand-père en catalan) sort ses écouteurs pour avoir le commentaire de la radio. Les autres s'installent pour manger sur le pouce l'arròs al forn (riz au four) qu'a préparé la penya pour ses socios. La parité est respectée. En Espagne, et encore plus au Barça, le football est culturel et familial.

Du stress à la délivrance

Le local a beau résonner des "Guanyarem ! Guanyarem !" (on va gagner), le début de match n'est pas à la hauteur des attentes. Zinedine Zidane a blindé son milieu de terrain en privilégiant le profil de Matteo Kovacic au détriment de celui, plus offensif, d'Isco. Jusqu'à présent, le coup fonctionne. Cristiano Ronaldo prend sa rasade de chambrage à chaque incursion dans la surface culé, surtout quand un rebond capricieux lui fait rater un ballon de but. Paulinho sort les socios de leur torpeur. A deux reprises, le Brésilien est à deux doigts de Keylor Navas d'ouvrir le score pour le Barça.

Le FC Barcelone a de la chance : Ernesto Valverde est un maître tacticien. Même s'il lui manque des joueurs et que son effectif n'est pas pléthorique, "Txingurri" sait corriger le positionnement de son équipe. L'ambiance s'est tendue dans le local de la penya. Alors, quand Sergio Busquets lance Ivan Rakitic plein champ, les bustes se tendent vers les écrans... tic-tac-toe : Luis Suárez trouve la faille ! Ça y est : le match a basculé. Le Barça prend logiquement l'ascendant, la possession, la confiance.

Vidéo - Valverde sur la première période : "Nous ne pouvions pas jouer notre football" 00:48

Saveur de manita

Ce Clásico a choisi son camp. Les Blaugrana dominent désormais, à la recherche d'une nouvelle ouverture pour plier le match. Les encouragements augmentent, toujours plus forts. Dani Carvajal se substitue à Keylor Navas : carton rouge et penalty. Leo Messi transforme la sentence et salue le Bernabéu médusé pendant que les socios de la penya se congratulent. Un des dirigeants de la penya est même porté en triomphe ! Les pères prennent leurs gamins dans les bras. On s'étreint, on dresse un point serré ou... le majeur. On scande l'hymne du club... "Tot el camp, és un clam".

En dépit de l'avantage, le Barça ne s'enflamme pas, joue intelligemment, se procure des occasions mais sans forcer son talent. Aleix Vidal achève le Real Madrid dans le temps additionnel : 0-3. Sans appel. "On aurait bien aimé une manita, sourit Iván. D'ailleurs, vu le temps qu'il restait après le penalty de Messi, j'y ai vraiment cru. On n'a pas gagné la Liga mais on va dire que la moitié du chemin est faite". Un supporter déploie son drapeau indépendantiste des Pays Catalans. Il a inscrit "la Catalogne n'est pas l'Espagne". Le Barça met le Real Madrid à 14 points et l'Atlético de Madrid, son dauphin, à 9. Luis, l'un des supporters les plus fervents tout au long du match, a le sourire jusqu'aux oreilles : "Cette victoire est la conclusion parfaite d'une semaine parfaite".