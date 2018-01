Le Barça vainqueur tranquille de Levante (3-0)

Le Barça poursuit sur son rythme effréné. Mis sous pression (relative) par la victoire de l’Atlético Madrid ce samedi contre Getafe (2-0), les Catalans ont facilement disposé de Levante, ce dimanche, pour le compte de la 18e journée de Liga, grâce à des buts de Lionel Messi (12e) et de Luis Suarez (38e). Ce succès sans forcer permet aux Blaugranas de reprendre neuf points d’avance sur les Colchoneros en tête de la Liga.

Arrivé ce samedi en provenance de Liverpool, Philippe Coutinho n’était évidemment pas dans le groupe barcelonais. Au contraire du Français Ousmane Dembélé, titularisé sur le côté droit dans un 4-4-2 muable en 4-3-3 en phase offensive. Pour sa première dans le onze depuis sa blessure en septembre dernier, l’ancien Rennais a réalisé un match correct. Il a créé le décalage sur l’ouverture du score de Lionel Messi, lequel s’est appuyé sur Alba pour donner l’avantage aux siens et pour honorer son 400e match sous les couleurs du Barça en Liga. Le Français s’est aussi offert une occasion mais son tir du droit devant la surface a été repoussé par Oier.

Dembélé, un retour sans grand éclat

Après l’ouverture du score de Messi, les Blaugranas avaient une telle mainmise sur la rencontre qu’on aurait aisément parié sur un score beaucoup plus lourd. Mais le Barça n’a pas forcé, et n’a pas cherché à mettre du rythme. Il faut dire que le break est venu rapidement, peu avant la pause, avec un superbe but de Luis Suarez (38e), auteur d’une volée à la réception d’un centre de Sergi Roberto. L’Uruguayen a signé son 132e but sous les couleurs du Barça, devenant ainsi le septième meilleur buteur de l’histoire du club, juste devant Samuel Eto’o.

En face, Levante ne s’est montré dangereux qu’en contre, et qu’à de très rares occasions. Mais deux fois, les Valencians sont tombés sur un excellent Marc André Ter Stegen. Le portier allemand a réussi un bel arrêt du pied sur un tir à bout portant de Moore (64e) et sur un tir lointain d’Ivi (47e). Le Barça n’a jamais tremblé et a même aggravé la marque par Paulinho (90e+3). Le Bréslien a profité d'un immense travail de Messi. Les Catalans attendent désormais les prouesses de leur nouveau joueur, Philippe Coutinho, qui devrait être présenté ce lundi. Ça promet !