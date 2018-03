Le Real domine Las Palmas avec un but de Benzema et un doublé de Bale

Le Real continue d’engranger de la confiance avant son quart de finale de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Les Madrilènes n’ont pas eu à forcer dans les Canaries pour venir à bout de Las Palmas (0-3). Gestionnaires et pragmatiques, ils avaient déjà fait le break à la pause grâce à des buts de Bale (26e) et Benzema (39e). Le Gallois a donné un peu plus d’ampleur au score en seconde période (51e), donnant des allures de balade à cette quatrième victoire d’affilée pour les Merengue. Ils reviennent provisoirement à un point de l’Atlético, deuxième.

On peut parler de douce fin de journée pour Zinédine Zidane. Le Français avait décidé de remanier son équipe et laisser souffler une partie de ceux qui ont joué dernièrement avec leur sélection. Ronaldo, Kroos, Ramos, Marcelo ou encore Isco laissés à Madrid, le Real a bien fait le travail sans eux. Sous un beau soleil, les champions d’Europe ont fait preuve de sérieux pour prendre le large grâce notamment à un Gareth Bale très en forme. L’ancien de Tottenham a fait souffrir la défense de Las Palmas avec sa vitesse de pointe. Auteur de son dixième et onzième but de la saison en championnat, il aurait même pu repartir avec le ballon du match, mais une passe un peu trop forte de Benzema (60e) et un tir enroulé qui a fuit le cadre pour quelques centimètres (79e) en ont décidé autrement.

Benzema buteur pour sa 400e

L’histoire retiendra que cette victoire tranquille du Real a eu lieu le jour de la 400e de Benzema sous le maillot madrilène. Et pour cette occasion spéciale - et en l’absence de Ronaldo et Ramos - Zidane avait laissé le brassard à l’ancien Lyonnais. Quitte à rendre ce jour encore plus particulier, ce dernier a marqué, sur un penalty parfaitement exécuté obtenu par Vazquez (39e). Le Français a toutefois manqué le doublé, butant à bout portant sur Chichizola (67e).

Le gardien des Jaune et Bleu a par ailleurs évité plus ample déroute aux siens en réussissant deux autres parades de classe (14e, 23e). Las Palmas, qui n’a plus gagné en Liga depuis presque deux mois compte désormais sept points de retard sur le dix-septième et voit son avenir s'assombrir au sein de l'élite espagnole.