Le Real en pole pour Kanté, mais le PSG et le Barça n'abdiquent pas

N'Golo Kanté plaît à de plus en plus de monde. On sait, depuis quelques temps déjà, que le Paris Saint-Germain aime beaucoup le milieu de terrain de Chelsea et souhaite le recruter pour remplacer Thiago Motta. La semaine dernière, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, s'était même rendu à Londres pour négocier l'arrivée du milieu défensif, mais rien n'a été signé. Et, selon Le Parisien du jour, d'autres armadas européennes ont maintenant dans le viseur le joueur sous contrat jusqu'en 2021 avec les Blues. Et pas n'importe qui…

D'après le quotidien, le FC Barcelone et le Real Madrid envisagent de faire une place au milieu de poche dans leur effectif dès la saison prochaine. Et le récent champion d'Europe aurait un coup d'avance sur la concurrence d'après Le Parisien. Ce n'est pas la première fois que le nom de Kanté est lié à celui du club merengue. Cette fois-ci, le Real aimerait faire du Français son "nouveau Makélélé", selon le quotidien. Et la maison blanche peut se montrer confiante car elle aurait les faveurs de l'ancien Caennais, qui adore, depuis tout petit, le club de la capitale espagnole.

Autre candidat à avoir jeté son dévolu sur Kanté, le Barça a récemment dévoilé son jeu. Selon les médias catalans, celui-ci a plusieurs pistes très chaudes actuellement. D'ici quelques jours, le transfert du milieu relayeur de Grêmio, Arthur, devrait être bouclé. Mais le FC Barcelone, qui prépare la succession d'Iniesta dans l'entrejeu, n'a pas abandonné l'idée de signer un autre milieu de terrain. Si le nom du Turinois Miralem Pjanic a été évoqué ces derniers jours, celui de N'Golo Kanté aurait pris un peu plus d'épaisseur depuis le début du Mondial.