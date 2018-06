Mercato : Le danger pour le Real, c'est de changer

Il y a deux semaines, le Real Madrid était encore au septième ciel. Mais l'euphorie de son treizième titre de champion d'Europe, le troisième consécutif, est rapidement retombé. Il y a eu la bombe lâchée par Cristiano Ronaldo dès le coup de sifflet final du match face à Liverpool (3-1). Puis l'annonce inattendue du départ de Zinedine Zidane. Et la voie royale squattée par la Maison Blanche s'est transformée en terrain miné à l'aube d'un mercato de tous les dangers pour le club merengue.

Comment l'aborder ? C'est toute la question après trois années de sagesse sur le marché des transferts.

Quel entraîneur ?

Zizou est parti… C'est son choix et il est largement compréhensible. Mais Zidane a clairement mis le Real dans l'embarras. Le club merengue ne s'attendait pas à devoir recruter un coach et il se retrouve bombardé sur un marché des entraîneurs déjà bien avancé. Entre ceux qui ont prolongé, ceux qui ont déjà trouvé un autre club et ceux qui ont déjà refusé les avances du Real, la liste des successeurs potentiels du technicien français sur le banc madrilène n'est pas bien longue.

Les noms continuent de fuser depuis le départ de Zidane. Dernièrement, ceux d'Antonio Conte, de Guti, de Michel ou de Michael Laudrup ont émergé. Celui de Tite aussi. Mais le sélectionneur du Brésil a d'autres priorités avec le Mondial. C'est justement le problème du Real. Il doit gérer au plus vite la question de l'entraîneur pour lancer son mercato. Tout en faisant le meilleur choix possible. Une situation des plus inconfortables qui conditionnera non seulement son été, mais aussi sa saison.

Tite et Neymar (Brésil)AFP

Quels départs ?

Ils ne seront pas forcément nombreux, même si le nouvel entraîneur aura son mot à dire. La base de l'équipe madrilène devrait notamment subir peu de modifications. Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric ne seront vraisemblablement pas transférés. Sauf surprise, la Maison Blanche pourra s'appuyer sur les mêmes hommes en défense et au milieu la saison prochaine. S'il doit y avoir un départ, cela concernera plus sûrement un réserviste comme Matteo Kovacic, en quête de temps de jeu.

Le secteur qui pourrait être bouleversé, c'est l'attaque. Cristiano Ronaldo et Gareth Bale ont clairement annoncé qu'ils envisageaient un départ. Pas Karim Benzema. Mais le Français, très souvent critiqué, a perdu son soutien le plus fort quand Zidane a quitté le banc du Real. La BBC out ? Pas si vite. Ce n'est pas la première fois que CR7 fait part d'un mal-être, il n'est jamais parti pour autant. Bale veut surtout un statut plus important et il l'a peut-être gagné à Kiev. Et Perez reste maître de la situation. Pour rappel, ces trois joueurs ont une clause de départ à 1 milliard d'euros.

Cristiano Ronaldo et Gareth BaleGetty Images

Quelles recrues ?

Comme à chaque mercato, les noms des plus grandes stars mondiales sont associés au club le plus prisé de la planète. Neymar, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, David De Gea, Paulo Dybala… C'est une situation habituelle. Mais le dernier été où le Real a recruté des stars mondiales remonte déjà à 2014 avec les arrives de James Rodriguez et Toni Kroos. Depuis, il est resté particulièrement sage sur le marché des transferts. Et cette politique de sagesse, totalement à l'opposé de celles des Galactiques, ne l'a pas empêché de dominer l'Europe.

Le Real aura toujours besoin de stars. Il lui faudra en décrocher une pour l'après-Ronaldo et il a d'ores et déjà ciblé Neymar dans cette optique. Bale ou Benzema, comme les autres titulaires, devront aussi être remplacés par des joueurs de classe mondiale s'ils venaient à partir. Mais sans cela, la Maison Blanche a plutôt intérêt à s'appuyer son passé récent. Procéder à des ajustements d'effectif avec des jeunes promesses au lieu d'empiler des stars. Le cas de Marco Asensio est assez symbolique. Et lui donner un rôle plus important validerait encore davantage une politique qui a montré ses vertus.