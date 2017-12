Messi marque moins avant le Clasico ? Méfiance…

On a connu pire, comme disette… Auteur de onze buts lors des sept premières journées de Liga, Lionel Messi a depuis ralenti le rythme, avec trois réalisations en neuf matches. Dimanche dernier, il n'a pas fait trembler les filets lors du large succès du Barça face à La Corogne (4-0), touchant trois fois les montants et manquant même un penalty.

Une mauvaise habitude pour la Pulga, qui a raté trois penalties en Liga, en 2017, soit le total le plus élevé parmi les cinq "grands championnats". De quoi le faire douter avant le Clasico, samedi à Bernabeu ? Difficile de l'affirmer. Le numéro 10 argentin a déjà prouvé à maintes reprises qu'il était capable de se sublimer à cette occasion, et il a connu plus forte pression.

Meilleur buteur de l'histoire des matches entre le Barça et le Real, avec 24 réalisations − dont 14 sur la pelouse madrilène (!) − devant Alfredo Di Stefano (18) et Cristiano Ronaldo (17), Messi a mis fin en avril dernier à une traversée du désert de trois ans, à Bernabeu déjà, et avec la manière : doublé, barre des 500 buts avec les Blaugrana atteinte et victoire 3-2. Célébration mémorable à la clé, à laquelle son rival portugais et la "maison blanche" ont répondu cet été, en remportant la Supercoupe d'Espagne.

Lionel Messi brandit son maillot devant le public du Bernabéu après avoir marqué le but de la victoire du Barça sur le terrain du Real Madrid, le 23 avril 2017.Panoramic

Enfin, même s'il ne trouve pas l'ouverture directement, Messi pourrait faire la différence autrement. Dans le duel statistique que Ronaldo et lui se mènent, en filigrane de leurs exploits respectifs, il y a un domaine qu'il domine largement : le nombre de passes décisives lors des Clasicos (13 à 1).

Mais le duel entre les deux quintuples Ballon d'Or ne doit pas occulter l'enjeu principal du match de samedi. La relative maladresse face aux cages de sa star n'empêche pas le FC Barcelone de caracoler en tête de la Liga, après seize journées. Invaincu, il peut mettre le Real Madrid, tenant du titre distancé (4e, un match en moins), à quatorze points.