La décision : Griezmann reste à l'Atlético Madrid

Tout ça pour ça. Après des mois de tergiversations et de rumeurs, Antoine Griezmann ne va finalement pas faire le grand saut. Non, il ne partira pas au FC Barcelone. L'attaquant de l'équipe de France a choisi de poursuivre sa carrière à l'Atlético Madrid, où il est arrivé en 2014. "J'ai décidé de rester", a déclaré Griezmann qui avait ménagé le suspense depuis des semaines et réservé l'exclusivité de son annonce à une chaîne payante espagnole.

Comme LeBron, ou presque

La façon de faire a surpris. Et fera date. Depuis des mois, Antoine Griezmann a vu son nom circuler au FC Barcelone, qui était prêt à payer sa clause libératoire passée à 100 millions d'euros. Lui a laissé planer le doute. Même mardi en conférence de presse avec l'équipe de France, il a encore noyé le poisson. Et finalement, c'est dans un documentaire diffusé sur une chaîne payante qu'il a annoncé son choix. Une manière de faire inspirée de "The Decision", l'émission d'ESPN au cours de laquelle la superstar NBA LeBron James avait annoncé son départ pour le Heat de Miami en 2010.

Et si LeBron James a longtemps été critiqué pour cette annonce, Antoine Griezmann l'a imité avec une plongée dans sa vie intime des derniers mois. Pendant un peu plus de trente minutes, les spectateurs ont ainsi pu suivre le quotidien d'Antoine Griezmann. Ses discussions notamment avec sa sœur, qui le conseille, et sa femme. On l'a vu partager ses doutes. Et ses interrogations. "Si tu gagnes la Ligue des champions à l'Atlético, tu rentres dans l'Histoire. Si tu la gagnes là-bas (Barça), tu seras un de plus parmi tant d'autres", a ainsi lâché son épouse. Au final, il a donc fait le choix de tenter de marquer encore un peu plus l'Histoire des Colchoneros.

"Je sens que j'ai envie de rester, ça va faire la différence"

Rester la star de son équipe et ne pas être juste un super lieutenant a sûrement pesé dans sa décision. S'il a pris conscience qu'il avait tout pour être heureux à Madrid, Antoine Griezmann a aussi été convaincu par le discours de ses dirigeants et leurs ambitions alors que l'Atléti vient de remporter la Ligue Europa. "Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'Atlético continue de grandir. Et qu'ils puissent jouer la finale de la Ligue des champions à la maison, explique-t-il à un moment dans l'émission à un ami. Ils font des efforts pour attirer les meilleurs joueurs. Je sens que j'ai envie de rester. Je pense que ça va faire la différence. "

Deuxième de la Liga cette saison et vainqueur de la Ligue Europa, l'Atlético compte bien se donner les moyens de rester au sommet. Le club madrilène compte ainsi tout faire pour retrouver la finale de la C1 2019 dans leur nouvelle enceinte du Wanda Metropolitano. Grizou, qui devrait prolonger, veut être de l'aventure. Car c'est son aventure. "Mes supporters, mon équipe, ma maison !", a-t-il tweeté jeudi soir à l'issue de l'émission. Libéré de ce poids, il va maintenant pouvoir se concentrer sur la Coupe du monde. Même s'il va forcément devoir reparler de cette manière d'annoncer son choix dans les prochains jours.