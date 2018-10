Umtiti toujours indisponible, Suarez revient

"Il suit un processus de récupération habituel. C'est vrai qu'il suit un traitement pour renforcer la musculature et avoir moins de problèmes. Nous espérons qu'il soit bientôt avec nous, mais je ne saurais pas dire quand", a dit Valverde en conférence de presse. Umtiti souffre officiellement de "douleurs au genou gauche" mais, fait inhabituel, le club n'a pas fourni de durée d'indisponibilité, alors que certains médias espagnols affirmaient que le cartilage pourrait être touché, entraînant une absence de plusieurs semaines. "Nous espérons que (son retour) sera pour bientôt pour qu'il puisse nous aider, surtout avec l'indisponibilité de Thomas (Vermaelen) pendant six semaines", a ajouté Valverde, alors que le Barça se retrouve avec seulement deux défenseurs centraux disponibles (Piqué et Lenglet) avant le choc contre le leader Séville samedi soir en Championnat d'Espagne.

Valverde a néanmoins enregistré le retour de deux habituels titulaires, l'attaquant Suarez (genou) et le milieu ou défenseur Sergi Roberto (cuisse), qui semblent opérationnels selon le technicien barcelonais. "C'est vrai que nous devons faire attention mais je crois qu'on peut compter sur eux pour cette semaine", a-t-il dit. Le FC Barcelone, qui reste sur quatre matches de Liga sans victoire, aborde une semaine décisive avec trois réceptions successives au Camp Nou: d'abord l'affiche du week-end entre le Séville FC, leader inattendu (1er, 16 pts), et le Barça (2e, 15 pts), son dauphin, puis le choc contre l'Inter Milan mercredi en Ligue des champions et enfin le clasico de Liga face au Real Madrid dimanche.

"C'est une belle semaine, intense, qu'on a envie d'affronter", a reconnu Valverde. "Séville est leader et c'est la première fois depuis que j'entraîne Barcelone que nous ne sommes pas en tête, c'est une sensation différente. Ensuite on jouera la première place de notre groupe (de C1) contre l'Inter et enfin il y aura le clasico et on sait tous ce que ce match signifie", a conclu l'entraîneur du Barça.