Vigo-Real (2-2) : Instable et inquiétant, le Real est en plein tourment

Cela aurait pu être encore pire. Même s'il a été rejoint en fin de match, le Real Madrid ne s'en est pas si mal tiré avec un nul à Vigo (2-2). Sur la performance d'ensemble de l'équipe de Zinédine Zidane, une défaite à Balaidos n'aurait pas été illogique face à un Celta qui a touché du bois et manqué un penalty. Le club merengue est malade. Il reste très loin de son meilleur niveau à un gros mois du duel face au PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions et il lui faudra corriger de nombreuses lacunes d'ici-là.

Une défense aux abois

C'était criant face à Vigo. Le Real a laissé des boulevards à la formation galicienne et le Celta aurait marqué plus de buts s'il avait affiché davantage de réalisme. La défense merengue a souffert de toutes parts. Dépassée sur les côtés, dominée dans l'axe, elle a affiché une fébrilité récurrente cette saison, notamment à l'extérieur. Les absences de Sergio Ramos et Dani Carvajal n'arrangent pas les choses mais elles n'expliquent pas tout. Le mal est d'abord collectif. L'arrière-garde madrilène est bien plus exposée que la saison passée et cela se voit particulièrement quand le Real joue à l'extérieur.

Un manque de confiance

C'est ce qui faisait la force du Real la saison passée. Cela constitue l'une de ses faiblesses cette saison où l'équipe merengue peine à matérialiser sa supériorité technique sur l'ensemble d'une rencontre. A Vigo, elle a eu la possibilité de gérer avec l'avantage au score. Mais elle n'est pas parvenue à conserver le ballon comme elle savait si bien le faire l'année dernière. L'équipe de Zidane semblait alors capable de vaincre dans n'importe quelle situation. Elle parait désormais vulnérable même dans un contexte favorable. Preuve que le doute s'est manifestement installé dans les têtes madrilènes.

Ronaldo se fait attendre

Si le collectif du Real ne répond plus, c'est aussi parce que ses individualités peinent à retrouver leur niveau. Cristiano Ronaldo n'est pas le seul dans ce cas, mais le Portugais illustre particulièrement bien le phénomène tant sa capacité à faire la différence a maintes fois sauvé le club merengue par le passé. A Vigo, CR7 a une nouvelle fois déçu, confirmant sa très nette baisse de rendement cette saison. Son occasion manquée de faire le break, juste avant l'égalisation galicienne, a symbolisé son inefficacité. Et ce Real a plus que jamais besoin du Ronaldo de la première moitié de la saison passée.

La détresse de Cristiano Ronaldo face à VigoGetty Images

Un contexte défavorable

La situation comptable du Real en Liga est claire. Relégué à 16 points du Barça, il peut d'ores et déjà oublier ses ambitions de conserver son titre. Surtout, le club merengue est en position délicate à la quatrième place du classement. Même avec un match en retard, il est aujourd'hui plus proche de la 5e place occupée par Séville, qui compte trois points de retard sur la Maison Blanche, que de la 3e place squattée par Valence, cinq longueurs devant les Madrilènes. Le Real n'a pas l'habitude d'être menacé dans la course à la Ligue des champions. Et ce contexte nouveau peut le paralyser encore davantage.

Bale, un renfort aléatoire

C'est bien la seule bonne nouvelle pour Zidane. Déjà buteur à Numancia, sur penalty, jeudi en Coupe du Roi, Gareth Bale a brillé à Vigo avec un doublé. Une performance particulièrement bienvenue à l'heure où l'attaque madrilène bat de l'aile. Le Gallois, incisif dans ses accélérations et efficace face au but, peut donner un second souffle à une ligne offensive madrilène en manque d'inspiration et privée de Karim Benzema, blessé et peu performant cette saison. En pleine possession de ses moyens, Bale est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le risque de rechute est toujours important le concernant. C'est un renfort dont la fiabilité reste aléatoire pour le Real.