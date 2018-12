Accroché à Gérone, l'Atlético a tout de même évité le pire

L'Atlético de Madrid ne s'en sort pas si mal. En égalisant en fin de match, les Colchoneros ont arraché le nul à Gérone (1-1), équipe surprise de la Liga, désormais sixième. En ne parvenant pas à s'imposer, les hommes de Diego Simeone ratent l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Liga avant les matches du FC Seville et de Barcelone ce dimanche soir. L'Atlético reste donc troisième.

Sans tranchant offensif, l'Atletico Madrid ne méritait pas de prendre la tête. Avec un Griezmann transparent, et malgré le réveil de Diego Costa en seconde période et quelques fulgurances de Lemar, les Madrilènes ont été plus proches de la défaite que de la victoire. En laissant le ballon aux Colchoneros, Gérone s’est appliqué et a fini par ouvrir le score, grâce à un penalty obtenu et transformé par Stuani (1-0, 45e). L'Uruguayen est la sensation de ce début de saison en Espagne : en inscrivant son onzième but de la saison, il se hisse en tête du classement des buteurs.

Christian Stuani, Girona-AtléticoGetty Images

Sur le fil...

Avant ça, l'Atlético Madrid a eu une énorme occasion, avec une frappe à bout portant sur la barre de Saul Niguez, après un joli une-deux dans la surface avec Griezmann (34e). Cela a été la seule véritable occasion des Madrilènes en première période.

Ce n'est qu'en fin de rencontre que les choses se sont accélérées. Les Colchoneros ont eu des situations, par l'intermédiaire de Gelson Martins et Saul Niguez, mais Iraizoz, le portier remplaçant des Blanquivermells (entré à la place de Bounou, blessé), a sorti les parades qu'il fallait (78e, 90e+3). Mais Gérone n'a pas su tenir. En tentant de revenir in-extremis sur Diego Costa, Ramalho a trompé son propre gardien en taclant le ballon avant que l'attaquant espagnol frappe (1-1, 82e). Après ce match nul, l'Atlético reste troisième et pourrait être dépassé par Alaves, qui affronte le FC Séville ce soir.