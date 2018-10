Alaves - Real Madrid (1-0) - Sergio Ramos : "Ce serait une folie de changer d’entraîneur"

Sale semaine pour le Real Madrid. Battu mardi par le CSKA Moscou en Ligue des champions (1-0), le club merengue s’est incliné sur le même score, samedi sur le terrain du Deportivo Alaves, la faute à un but marqué au bout du temps additionnel par Manu Garcia (90e+5). Triple championne d’Europe en titre, la Maison Blanche traverse à nouveau une zone de turbulences illustrée par les chiffres.

Les hommes de Julen Lopetegui en sont à quatre matches d’affilée sans victoire, toutes compétitions confondues. Avant cette semaine à oublier, le Real avait commencé son mauvais cycle par une claque reçue à Séville (3-0). Le derby et un triste 0-0 contre l’Atlético à Bernabéu n’avait pas permis de renouer avec les trois points. Le Real ne gagne plus et, plus étonnant encore, ne marque plus. Sa mauvaise série s’accompagne d’un mutisme extraordinaire : il faut en effet remonter à avril 1985 pour trouver tracer d’une disette plus longue avec cinq rencontres sans but, soit la pire série de la glorieuse histoire du club aux treize Ligues des champions.

Forcément pointé du doigt, Lopetegui refuse de céder au fatalisme. "Cette défaite est une sanction trop lourde. Mais c'est le football, nous devons nous relever même si nous avons eu beaucoup de malchance aujourd'hui avec deux joueurs blessés (Karim Benzema et Gareth Bale)", a-t-il estimé après ce revers au stade Mendizorroza. "Le responsable est toujours l'entraîneur. Ces joueurs travaillent comme des bêtes depuis trois mois et ils vont retrouver le chemin du succès. Il faut garder un peu de recul, nous ne sommes qu'en octobre et dans le pire des cas nous pourrions être à trois points du leader."

Se sent-il menacé quand on sait que son patron, Florentino Pérez, n’est pas du genre à faire des sentiments avec ses entraîneurs ? "Ce n'est pas une question qui me préoccupe, même si cela vous occupera (vous les journalistes)", a fait savoir l'ex-sélectionneur de l'Espagne, qui a déjà eu à quitter son poste contre sa volonté cette année. "Moi, je dois vivre et travailler en marge de tout ça, on sait ce qu'est le quotidien d'un entraîneur, surtout au Real Madrid. Nous ne sommes qu'en octobre et dans tous ces aspects négatifs, il faut garder du recul et de la tranquillité."

Julen Lopetegui dans le costume d'entraîneur du Real Madrid lors de la défaite de la Maison Blanche sur le terrain d'Alaves (1-0), le 6 octobre 2018.Getty Images

Et les joueurs dans tout ça ? "Changer d’entraîneur serait une folie", a assuré Sergio Ramos. "C’est trop tôt pour parler de cela. L’équipe se bat pour les premières places, il faut garder les pieds sur terre, rester calme et essayer de changer cette dynamique." L'emblématique défenseur central a profité de son passage en zone mixte pour procéder à une piqûre de rappel : "Ceux qui donnent le Real pour mort se trompent. On sera toujours là, à se battre jusqu’à la mort, c’est notre ADN. Cette équipe a une âme, un esprit, l’envie et l’ambition de continuer à gagner, je le ressens comme capitaine. Nous sommes sur la bonne voie malgré les résultats." Place désormais à une trêve internationale qui permettra à une large majorité de l’effectif merengue de se changer les idées. Il faudra ensuite vite se remettre dedans, histoire d’éviter d’arriver au Camp Nou, le 28 octobre prochain, le moral dans les chaussettes.