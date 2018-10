Arsène Wenger, le profil de manager dont le Real Madrid a besoin

Il ne fait pas partie des quelques-uns à avoir été cités pour succéder à Julen Lopetegui. Mais ces quelques noms n'ont rien de franchement solide pour l'instant : Roberto Martinez est en poste sur le banc d'une sélection première au classement FIFA, les retours de Zinedine Zidane et Jose Mourinho paraissent hautement improbables… Quant à Antonio Conte, grand favori jusque-là, il a été douché avant même d'arriver par la sortie de Sergio Ramos sur le respect, "qui se gagne mais ne s'impose pas". De quoi refroidir, selon les médias espagnols, la piste le concernant.

Alors, on se permet de suggérer un nom : Arsène Wenger. Wenger au Real, c'est loin d'être une mélodie inédite. Le technicien français est associé au club madrilène depuis de longues années, et il l'a encore été l'été dernier après le départ de Zinedine Zidane. Emmanuel Petit disait même en juin dernier que l'Alsacien avait refusé au moins "trois fois" de s'asseoir sur le banc de Santiago-Bernabeu. Et si celle-ci était la bonne ?

Contrairement aux approches précédentes, la condition préalable est remplie : le Real Madrid n'a pas d'entraîneur et Arsène Wenger n'a pas de club. Mieux, il prépare activement son retour imminent sur un banc. "Je crois que je serai de retour le 1er janvier, disait-il au média allemand SportBild il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas où, mais je suis bien reposé, de nouveau prêt à travailler." Voilà le poste libre chez le triple champion d'Europe en titre.

WengerGetty Images

Au Real, ceux qui ont réussi sont ceux qui ont su gérer les egos

Sur le marché, les entraîneurs libres de très haut-niveau ne sont pas forcément légion. Côté français, on peut citer Zinedine Zidane et Laurent Blanc, mais l'un et l'autre ne devraient pas succéder à Lopetegui – le premier l'a déjà précédé, le second est étiqueté Barça en Espagne, ce qui n'est pas une qualité au lendemain d'une manita. A l'étranger, les pontes du milieu ou les nouvelles références ont tous trouvé un banc l'été dernier (Sarri à Chelsea, Tuchel au PSG, Emery à Arsenal, Ancelotti à Naples…).

L'hypothèse Wenger n'est donc pas si farfelue qu'elle en a l'air. Parce que son profil de manager correspond en bien des aspects à ce dont a besoin le Real. Regardez simplement qui a réussi au Real Madrid depuis vingt ans : si l'on devait extirper trois noms, ce serait sûrement ceux d'Antonio Del Bosque, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane. Trois entraîneurs reconnus pour leur gestion souple de l'effectif et leur maniement des egos. Arsène Wenger est de cette lignée-là. Il y a encore quelques jours, Mesut Özil disait à quel point le Français avait été important pour lui.

" Il m'a toujours protégé et soutenu de son mieux. Je suis très reconnaissant envers lui. J'adorerais le revoir entraîner un club. "

Pour gérer un vestiaire multi-titré comme celui du Real, il faut gagner leur respect et non l'imposer, comme l'a dit (à dessein) Ramos dimanche. Ceux qui ont essayé, comme Mourinho ou Benitez, ont fini par s'y casser les dents. Un Wenger pourrait manier ce beau monde à merveille. Paul Merson, ancien milieu qui a connu le Français à ses débuts à Londres, parle d'un homme qui ne "criait jamais et avait un don pour mettre en confiance ses joueurs."

Arsenal: Özil und Teammanager WengerGetty Images

Sa science du jeu et son sens de l'humain, deux atouts majeurs

En six mois passés à ses côtés, Henrikh Mkhitaryan a pu également apprécier cet entraîneur "très calme, qui comprend les joueurs, peut se mettre à leur place", et qui met "plus de contact humain que Mourinho". Il a pu aussi se fondre dans le moule footballistique de Wenger : "jouer du joli football, gagner le match et prendre du plaisir", comme il l'a dit à SFR Sport en février dernier. Ce qui devrait plaire aussi aux socios du Real… mais aussi au vestiaire madrilène, pas avare en talent.

A Madrid, Wenger trouverait une institution stable, pérenne. Il avait critiqué, au début des années 2000, le va-et-vient incessant des joueurs madrilènes à l'époque des Galactiques. Aujourd'hui, Madrid est revenu de cette ère et mise sur deux valeurs que le Français adore : la stabilité et la jeunesse. La stabilité parce que le Real a conservé, à quelques exceptions près, le même effectif d'année en année. La jeunesse parce qu'il a aussi misé sur des jeunes talents espagnols et étrangers (Ceballos, Asensio, Vinicius…). En la matière, Wenger sait faire. Sa science du football et sa capacité à faire éclore et progresser des talents n'ont jamais été remises en cause, loin de là.

Là où le bât peut blesser, c'est sur cette étiquette de "loser" que traîne Wenger. Notamment à l'étranger, parce qu'il n'a jamais réussi en Ligue des champions à faire mieux qu'une finale (en 2006, face au Barça). Mais dans un vestiaire triple champion d'Europe en titre, la gagne est déjà ancrée dans l'ADN. Et la stature du Français lui confèrera une autorité naturelle sur son groupe. Ce qu'il faut à Madrid, c'est un manager, capable de gérer un groupe, de faire les choix et de mettre les stars dans les meilleures dispositions tactiques et mentales. Une tâche dans laquelle Wenger pourrait réussir.