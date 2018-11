Atlético-Barça (1-1), l'antisèche : Osez, monsieur Valverde !

Le jeu : 75 minutes d'ennui, 15 minutes de folie

On a cru que ce match serait pénible jusqu'au bout. Entre un Atlético égal à lui-même, résolument décidé à défendre, et un Barça sans autre arme offensive que son duo Messi-Suarez, il n'y a eu aucun tir cadré jusqu'au but de Diego Costa. Il a initié un dernier quart d'heure de folie. Parce qu'il a contraint Ernesto Valverde à lancer enfin ses armes offensives de la bataille, en particulier Ousmane Dembélé. Aussi parce que les Colchoneros sont paradoxalement devenus plus fébriles avec l'avantage au score. Ils ont reculé. Et ils l'ont payé en concédant l'égalisation au bout du temps réglementaire.

Les joueurs : Messi, un coup de génie a suffi

On reviendra un peu plus bas sur le cas d'Ousmane Dembélé. Mais sur le but du Français, il faut souligner le travail de Lionel Messi. L'Argentin a souvent semblé seul au monde pour conduire l'attaque du Barça avec un Luis Suarez effacé. Il n'a pas souvent été en réussite dans ses initiatives. Jusqu'à cette passe géniale qui a fait la différence sur l'égalisation. Du côté de l'Atlético, Antoine Griezmann a fait ce qu'il a pu lui aussi. Très souvent occupé à défendre, le Français a quand même placé quelques accélérations et délivré le corner sur la tête de Diego Costa. A noter aussi, la solidité de la charnière Savic - Hernandez dans le camp des Colchoneros.

Messi y Griezmann Atletico BarcelonaGetty Images

Le facteur X : Cette fois, Dembélé n'était pas en retard

Il a surtout fait parler de lui par ses retards à l'entraînement dernièrement. Cette fois, il était bien à l'heure. En l'espace de dix minutes, il a totalement réveillé un Barça qui en avait cruellement besoin tant l'attaque catalane peinait à faire des différences dans la défense madrilène. Dembélé les a faites. Avec ses accélérations, avec cette capacité à percuter balle au pied. Et avec sang-froid au moment de conclure pour inscrire le but égalisateur. Le Français a confirmé sa faculté à faire gagner des points au Barça. Il s'est redonné du crédit au Wanda-Metropolitano. A lui d'en faire bon usage.

Le stat : 11

La défense du Barça n'arrive toujours pas à préserver sa cage inviolée. A Madrid, malgré sa configuration ultra-défensive, elle a encaissé au moins un but pour la onzième journée consécutive en Liga. Barcelone n'a réussi que deux clean-sheets cette saison en championnat, lors des deux premières journées. Il n'a que la 15e défense de Liga avec 19 buts encaissés. Ironie du sort, son rival merengue en a concédé autant sur la même période.

Le tweet caricatural

La décla : Diego Simeone (entraîneur de l'Atlético)

" Nous jouons de la même manière depuis sept ans. Il est difficile qu'on nous fasse changer ça. "

La question : Valverde était-il obligé d'aligner une équipe aussi défensive ?

Il y avait quelque chose de choquant à la lecture des équipes de départ. Parce que le Barça avait un visage plus défensif que l'Atlético. Avec Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arthur et Arturo Vidal au milieu de terrain, Lionel Messi et Luis Suarez étaient finalement les seuls joueurs à vocation offensive dans le onze d'Ernesto Valverde. Il ne s'agit pas d'empiler les attaquants. Mais deux, c'est très peu. Surtout pour un club traditionnellement tourné vers l'attaque comme l'est le FC Barcelone.

Clairement, Valverde n'a pas fait le choix de l'audace à Madrid. L'entraîneur barcelonais était en effet privé de Philippe Coutinho. Mais il avait quand même des armes offensives sur le banc avec Ousmane Dembélé et Malcom. Deux joueurs capables de faire des différences. Deux joueurs destinés à libérer des espaces pour Messi et Suarez. Deux joueurs dont les entrées en fin de match ont fait un bien fou à Barcelone. Deux joueurs qui donnent un autre potentiel à cette équipe longtemps tristounette. Deux joueurs qui ont, enfin, permis au Barça de ressembler au Barça. Un club qui impose son jeu.

Valverde avait ces options. Certains diront qu'il a eu le mérite de les utiliser en fin de match. Ce n'est pas le cas. L'entraîneur barcelonais a juste confirmé qu'il était dans la réaction, pas dans l'action. Que l'Atlético joue de cette manière, même si elle peut déplaire, correspond tout à fait au style des Colchoneros. Quand c'est le cas du Barça, c'est beaucoup plus choquant tant il a bâti son histoire sur une philosophie de jeu totalement différente de celle qui a été affichée à Madrid. Ce nul miraculeux ne donnera pas raison à Valverde. Il lui indique surtout qu'il serait temps pour lui d'oser le style Barça.