L'Atlético Madrid et la Roja devront se passer des services d'Alvaro Morata ces prochaines semaines. L'attaquant espagnol s'est blessé mercredi à l'entraînement et souffre d'une entorse de "stade modéré", selon l'Atlético, qui n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

L'ex-joueur de Chelsea manquera à l'appel pour la réception d'Eibar dimanche lors de la 3e journée de la Liga, et sera vraisemblablement indisponible pour la Seleccion, qui affronte la Roumanie et les Iles Féroé les 5 et 8 septembre dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2020.

Formé au Real Madrid, Morata, 26 ans, est arrivé en janvier dans l'autre club de la capitale espagnole en provenance des Blues, sous la forme d'un prêt. Il deviendra définitivement un joueur de l'Atlético à l'issue de la saison 2019-2020.