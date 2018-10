Avant FC Barcelone - Real Madrid : Dembélé-Asensio, des lieutenants à l’heure des doutes

Mercredi, la nuit barcelonaise avait des allures de soirée parfaite : une troisième victoire en trois matches dans un groupe composé de l’Inter, Tottenham et du PSV Eindhoven. Au Camp Nou, le Barça n’a toujours encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais à l’écoute d’une question relative au statut d’Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi et en difficultés ces dernières semaines pour influer dans le jeu offensif du Barça, Ernesto Valverde semblait aussi agacé que direct. "Je n’ai de message à faire passer à personne. Il ne faut pas toujours chercher à interpréter mes choix. Dembélé est un joueur de l’équipe comme un autre, je n’ai rien d’autre à ajouter. Il doit se tenir prêt à jouer, et continuer à travailler tous les jours à l’entrainement."

Avant la rencontre, la rumeur annonçait un retard de vingt-cinq minutes de l’international tricolore au rendez-vous fixé par le coach aux joueurs convoqués pour le match de C1. Une information démentie le lendemain du match par le club, d’après une information du Mundo Deportivo. Avec tout ce raffut autour de sa personne et son absence de but depuis le 18 septembre dernier, Dembélé doit maintenant prouver sa capacité à répondre aux allégations insinuant son manque d’application à Barcelone. Tiens, ça tombe bien, le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid arrive à point nommé dans l’après-midi dominicale de ce week-end.

La stratégie avant le bling-bling

Depuis la blessure de Lionel Messi contre le FC Séville le week-end dernier, les socios du Barça imaginaient voir Dembouz récupérer une place de titulaire lors de l’opposition face à l’Inter (2-0). Au lieu de cela, le Français a passé toute la durée de la rencontre assis sur le banc de touche, puis aperçu Munir El-Haddadi rentrer à la place de Philippe Coutinho à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Que faut-il en retenir ? D’abord, que le choix tactique de Valverde était sans aucun doute le bon. Premier buteur du Barça après la demi-heure de jeu, l’ailier Rafinha a rendu une copie quasi-parfaite face à l’équipe contre laquelle il était prêté en début d’année, et prouve à son entraîneur qu’il avait bien fait de le prendre en considération. De quoi donner un regain de forme de l’international auriverde, sans lui assurer pour autant une place de titulaire pour un Clásico dont l’issue pourrait être plus fatale au Real Madrid, septième de Liga avant le démarrage de cette journée, qu’à un FC Barcelone leader du championnat.

Ce choix tactique débouche indirectement sur la situation actuelle de Dembélé au FC Barcelone. Recruté pour 145 millions d’euros bonus inclus lors de l’été 2017, le Français a déjà été décisif via des buts lors de trois rencontres cette saison : le succès en supercoupe d’Espagne contre le FC Séville (2-1), la victoire obtenue sur le terrain de Valladolid (1-0) et celle acquise sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1). Trois situations qui prouvent la capacité de Dembélé à faire la différence grâce à son travail et son talent, mais qui démontre aussi sa passe compliquée sur le plan des statistiques. Mais visiblement, le talent doit s'associer en continu à la rigueur, et Dembélé semble l'apprendre à ses dépens. Toutefois, imaginer un stratagème de Valverde où Dembélé arriverait frais ce week-end pour débuter la rencontre face au Real n’est pas à exclure, loin de là. De la fraîcheur, le Barça va en avoir besoin pour enfoncer un peu plus dans la crise un rival historique dont la contre-performance à Barcelone entraînerait la probable perte de son coach Julen Lopetegui.

Ousmane DembéléGetty Images

Asensio : "J’espère avoir chaque fois plus de poids au sein du Real"

Côté Real Madrid, la tendance est évidemment au doute. Vainqueur dans la douleur du Viktoria Plzeň au Santiago-Bernabeu (2-1), la Casa Blanca vient de renouer avec une victoire qu’elle n’avait plus connue depuis le 22 septembre dernier (1-0). En disette offensive depuis plus d’un mois, les Blancos pâtissent de l‘absence d’un Cristiano Ronaldo auteur de 450 buts en 438 matchs sous le maillot du club royal. La solution pour succéder à CR7 en tant que principal artificier ? Si Gareth Bale et Karim Benzema se partagent désormais cette tâche, c’est sans doute à Marco Asensio qu’il conviendra de prendre le rôle de canonnier en chef pour les Madrilènes.

Un rôle qu'il avait déjà tenu lors de la double confrontation contre le Barça en supercoupe d'Espagne 2017, juste avant l'arrivée de Dembélé chez les Culés (3-1, 2-0). Si le natif des Îles Canaries souffre encore d’une certaine irrégularité dans la performance, sa partition fabuleuse lors de la démonstration de l’Espagne contre la Croatie laisse rêveur (6-0).

Au départ de CR7 pour la Juventus, Asensio ne souhaitait pas récupérer l’emblématique numéro 7 merengue, aujourd’hui propriété de Mariano Díaz. Et devinez quoi ? À l’image de Dembélé au Barça, Asensio n’était pas non plus titulaire pour la réception de Plzeň en C1. Avec un petit quart d’heure dans les pattes cette semaine, voir le Madrilène frais et titulaire face au Barça ne serait donc pas impensable. "J’espère avoir chaque fois plus de poids et d’importance au sein du Real Madrid, expliquait l’intéressé pour GQ en août dernier. J’essaie de ne pas prendre en compte les choses qui se disent sur ma personne. C’est normal que l’on parle de cela, parce que les dernières saisons du Real ont été excellentes. J’espère simplement continuer d'inciter à ce que les gens disent du bien de moi."

Avec ce trou d’air connu par le Real, nul doute qu’un rôle phare joué par Asensio dans ce Clásico serait un nouveau coup de maître pour voir sa côte de popularité monter encore en flèche. À moins que le Barça d'un Dembélé revanchard n’en décide autrement…